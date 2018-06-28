"Это на всю жизнь". Короткова рассказала о судьбе тату, которое ей набил Крид

По словам участницы проекта, сейчас она поддерживает связь с исполнителем и общается на обычные темы.

Финалистка шоу "Холостяк" Вика Короткова рассказала, что не намерена сводить или закрывать тату с надписью AmorAmorAmor, которое ей на проекте набил Егор Крид. Об этом сообщает портал Super.

Публикация от ! VIKA (@korotkova_viktoriya) 21 Май 2018 в 8:10 PDT

— Я делала это осознанно, понимая, что это на всю жизнь, что это то место, на котором я буду каждый день её видеть, когда смотрю на руку. У меня ассоциация с ней, это проект "Холостяк" и Егор, — сказала модель.

Многие поклонники Коротковой начали проводить параллель, что девушка хотела отправить скрытое послание Криду о том, что в её сердце любовь умерла, после того, как она приняла участие в фотосессии. Там, надпись Amor была перечёркнута.

Публикация от ! VIKA (@korotkova_viktoriya) 30 Апр 2018 в 8:28 PDT

— Хотя на самом деле это фрагмент из той картины, которую он мне подарил. Если посмотреть на подлинник, то на нём много раз написано слово Amor и в конце оно зачеркнуто, — добавила она.

Публикация от ! VIKA (@korotkova_viktoriya) 16 Апр 2018 в 5:17 PDT

По словам модели, сейчас она поддерживает связь с Егором Кридом. Участница шоу добавила, что, когда встретилась с певцом после шоу, они говорили на обычные темы.

— Мы говорили об обычных вещах, как общаются люди, которые давно друг друга не видели. Так как проект ещё шёл в эфире, какие-то моменты мы обсудили, поделились впечатлениями после просмотренного, — резюмировала она.

Публикация от ! VIKA (@korotkova_viktoriya) 8 Янв 2018 в 11:14 PST