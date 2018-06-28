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Опубликовано 28 июня 2018, 10:53

"Это на всю жизнь". Короткова рассказала о судьбе тату, которое ей набил Крид

По словам участницы проекта, сейчас она поддерживает связь с исполнителем и общается на обычные темы.

Финалистка шоу "Холостяк" Вика Короткова рассказала, что не намерена сводить или закрывать тату с надписью AmorAmorAmor, которое ей на проекте набил Егор Крид. Об этом сообщает портал Super.

— Я делала это осознанно, понимая, что это на всю жизнь, что это то место, на котором я буду каждый день её видеть, когда смотрю на руку. У меня ассоциация с ней, это проект "Холостяк" и Егор, — сказала модель.

Многие поклонники Коротковой начали проводить параллель, что девушка хотела отправить скрытое послание Криду о том, что в её сердце любовь умерла, после того, как она приняла участие в фотосессии. Там, надпись Amor была перечёркнута.

— Хотя на самом деле это фрагмент из той картины, которую он мне подарил. Если посмотреть на подлинник, то на нём много раз написано слово Amor и в конце оно зачеркнуто, — добавила она.

По словам модели, сейчас она поддерживает связь с Егором Кридом. Участница шоу добавила, что, когда встретилась с певцом после шоу, они говорили на обычные темы.

— Мы говорили об обычных вещах, как общаются люди, которые давно друг друга не видели. Так как проект ещё шёл в эфире, какие-то моменты мы обсудили, поделились впечатлениями после просмотренного, — резюмировала она.

Ранее Короткова дала своё первое интервью после проекта. В нём 23-летняя модель рассказала о своей личной жизни. В целом можно сказать, что она успешна. Девушка набрала около 900 тысяч подписчиков в "Инстаграме", а ещё стала лицом новой коллекции дизайнера Александра Терехова.

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Владислав Фёдоров
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