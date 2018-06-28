Москалькова выразила недоумение из-за попытки Денисовой попасть к Сенцову

Российский омбудсмен отметила, что надеется на возобновление диалога на равноправных условиях посещения людей.

Действия украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, которая без соответствующего разрешения пыталась попасть на территорию колонии для встречи с осуждённым за подготовку теракта в Крыму режиссёром Олегом Сенцовым, вызывают недоумения. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По словам российского омбудсмена, такие действия не могут способствовать тем мерам, которые предпринимаются, чтобы не допустить нарушения прав граждан России и Украины в рамках договорённостей российского и украинского лидеров.

Кроме того, Москалькова заявила, что сохраняет надежду на возобновление диалога на равноправных условиях посещения людей.

Напомним, что ранее Денисова заявила, что не смогла попасть в колонию, где отбывает 20-летний срок за организацию терактов Олег Сенцов.