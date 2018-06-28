В Шотландии самого толстого ежа в мире посадили на строгую диету
Фото: © The North East Wildlife & Animal Rescue Centre
Сотрудники центра отмечают, что процесс похудения будет долгим и животное будет сердиться, но это ради его же блага.
Строгую диету и физические упражнения прописали ежу, который считается самым крупным представителем своего рода. Об этом сообщает Би-би-си.
Отмечается, что ёж проживает в питомнике в области Шотландии Абердиншир. Сейчас его вес составляет 2,3 килограмма, что превышает норму в четыре раза.
Фото: © The North East Wildlife & Animal Rescue Centre
Ежа обнаружил местный житель. Он рассказал, что обычно подкармливает зверьков, которые заходят к нему домой. Но представитель млекопитающих не спешил уходить.
Сотрудники центра отмечают, что процесс похудения будет долгим.
Фото: © The North East Wildlife & Animal Rescue Centre
— Он, конечно, какое-то время будет сердиться, но мы должны быть непреклонны ради его же блага. В таком состоянии он не выживет в дикой природе, — отметил один из сотрудников центра.