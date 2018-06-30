В Госдуме оценили заявление Трампа о признании Крыма

Как отметил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, ранее Трамп уже выступал с такими высказываниями, но после этого "последовали беспрецедентные антироссийские санкционные меры".

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что заявления главы Белого дома Дональда Трампа о признании Крыма могут быть планом о создании благоприятного фона для скорого российско-американского саммита.

Напомним, ранее Трамп, отвечая на вопрос, может ли США признать присоединение Крыма к РФ, сказал: "Посмотрим". В таком же ключе американский лидер ответил и насчёт отмены санкций против Москвы.

По мнению Слуцкого, глава Белого дома "эмоционально готов к восстановлению конструктивного диалога между Россией и США", поэтому "продекларированное желание " Трампа поладить с президентом Путиным" не является только лишь фигурой речи".

Кроме того, председатель Комитета Госдумы по международным делам отметил, что ранее Трамп уже давал подобные комментарии, однако после этого отношения между странами не улучшились.