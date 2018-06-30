Трамп рассказал, могут ли США признать Крым российским

Президент США Дональд Трамп не исключил признание Крыма частью России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журналистов президентского пула.
— Посмотрим, — ответил Трамп на вопрос, может ли признать присоединение Крыма к РФ.
Такой же ответ американский президент дал на вопрос об отмене санкций против Москвы.
— Мы посмотрим, что делает Россия, — сказал глава Белого дома.
Ранее президент США заявил, что на встрече с Владимиром Путиным он планирует обсудить тему приписываемого России вмешательства в американские выборы, а также ситуацию на Украине и в Сирии.
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