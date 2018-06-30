Трамп рассказал, могут ли США признать Крым российским

Читайте также

Трамп рассказал, могут ли США признать Крым российским

2336

Фото: © РИА Новости/Игорь Михалев

Президент США Дональд Трамп не исключил признание Крыма частью России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журналистов президентского пула.

— Посмотрим, — ответил Трамп на вопрос, может ли признать присоединение Крыма к РФ.

Такой же ответ американский президент дал на вопрос об отмене санкций против Москвы.

— Мы посмотрим, что делает Россия, — сказал глава Белого дома.

Ранее президент США заявил, что на встрече с Владимиром Путиным он планирует обсудить тему приписываемого России вмешательства в американские выборы, а также ситуацию на Украине и в Сирии.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×