Макс Ферстаппен выиграл Гран-при "Формулы-1" в Австрии

Вместе с голландцем на подиум поднялись Кими Райкконен (Ferrari) и его напарник Себастьян Феттель.

Стоит отметить, что один из главных фаворитов гонки Льюис Хэмилтон не смог закончить гонку, что стоило британцу первого места в общем зачёте. Теперь со 146 очками лидирует немец Феттель, у Хэмилтона — 145 баллов.