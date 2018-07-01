Макс Ферстаппен выиграл Гран-при "Формулы-1" в Австрии
Гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен победил на этапе "Формулы-1" в Австрии.
Win number four for Max— Formula 1 (@F1) 1 июля 2018 г.
And Red Bull's first triumph on home turf #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/xvBfmYpIws
Вместе с голландцем на подиум поднялись Кими Райкконен (Ferrari) и его напарник Себастьян Феттель.
Стоит отметить, что один из главных фаворитов гонки Льюис Хэмилтон не смог закончить гонку, что стоило британцу первого места в общем зачёте. Теперь со 146 очками лидирует немец Феттель, у Хэмилтона — 145 баллов.
Виктория Ферстаппена стала для спортсмена первой в сезоне и четвёртой в карьере.