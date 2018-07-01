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Регион
Опубликовано 1 июля 2018, 23:20

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при "Формулы-1" в Австрии

Гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен победил на этапе "Формулы-1" в Австрии.

Вместе с голландцем на подиум поднялись Кими Райкконен (Ferrari) и его напарник Себастьян Феттель.

Стоит отметить, что один из главных фаворитов гонки Льюис Хэмилтон не смог закончить гонку, что стоило британцу первого места в общем зачёте. Теперь со 146 очками лидирует немец Феттель, у Хэмилтона — 145 баллов.

Виктория Ферстаппена стала для спортсмена первой в сезоне и четвёртой в карьере.

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Алексей Наумовец
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