"Оскверняют историю". Яровая осудила реакцию Киева на новые названия полков в РФ

По мнению депутата, комментарии украинских политиков "связаны не с реальностью, а с их глупыми вымыслами".

Киев оскверняет историю и разрушает память о борьбе с фашизмом своей реакцией на присвоение 11 российским воинским частям почётных наименований в честь городов Украины, Белоруссии и Польши. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Депутат назвала достоянием народа, источником благодарности и оберегом от ошибок для будущих поколений подвиг предков в Великой Отечественной войне.

— Историю творят и проживают люди... Видимо, это и не дано понять современным политикам Украины, которые оскверняют историю и разрушают священную память общего народного подвига, обрекая молодое поколение на национализм и агрессию, — приводит слова Яровой её пресс-служба.

По мнению депутата, тупик, в который ставят себя украинские политики, "связан не с реальностью, а с их глупыми вымыслами, которые уже давно обнажают их антинародные и агрессивные амбиции".