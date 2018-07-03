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Регион
Опубликовано 3 июля 2018, 13:00

"Оскверняют историю". Яровая осудила реакцию Киева на новые названия полков в РФ

Фото: &copy; РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

По мнению депутата, комментарии украинских политиков "связаны не с реальностью, а с их глупыми вымыслами".

Киев оскверняет историю и разрушает память о борьбе с фашизмом своей реакцией на присвоение 11 российским воинским частям почётных наименований в честь городов Украины, Белоруссии и Польши. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Депутат назвала достоянием народа, источником благодарности и оберегом от ошибок для будущих поколений подвиг предков в Великой Отечественной войне.

— Историю творят и проживают люди... Видимо, это и не дано понять современным политикам Украины, которые оскверняют историю и разрушают священную память общего народного подвига, обрекая молодое поколение на национализм и агрессию, — приводит слова Яровой её пресс-служба.

По мнению депутата, тупик, в который ставят себя украинские политики, "связан не с реальностью, а с их глупыми вымыслами, которые уже давно обнажают их антинародные и агрессивные амбиции".

Напомним, президент России Владимир Путин подписал серию указов о присвоении почётных наименований 11 частям армии РФ. Так, 68-й танковый полк стал гвардейским Житомирско-Берлинским, 6-й танковый полк — гвардейским Львовским, 163-й — гвардейским Нежинским. Переименование частей поставило Киев в тупик. Украинские политики расценили это как "план по захвату" или троллинг.

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Алёна Темирчиева
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