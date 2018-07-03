Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении НДС

В Минфине отмечали, что средства от увеличения налога на добавленную стоимость пойдут на развитие социнфраструктуры.

Госдума в первом чтении приняла внесённый правительством законопроект о повышении НДС начиная с 1 января 2019 года.

Напомним, сейчас налог на добавленную стоимость составляет 18%. Законопроект о его повышении был внесён на рассмотрение парламентариев 16 июня. По расчётам Минфина, нововведение принесёт бюджету дополнительные 620 миллиардов рублей в год.