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Опубликовано 3 июля 2018, 17:29

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении НДС

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

В Минфине отмечали, что средства от увеличения налога на добавленную стоимость пойдут на развитие социнфраструктуры.

Госдума в первом чтении приняла внесённый правительством законопроект о повышении НДС начиная с 1 января 2019 года.

Напомним, сейчас налог на добавленную стоимость составляет 18%. Законопроект о его повышении был внесён на рассмотрение парламентариев 16 июня. По расчётам Минфина, нововведение принесёт бюджету дополнительные 620 миллиардов рублей в год.

Как писал Лайф, ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что средства от повышения НДС пойдут на развитие социальной инфраструктуры.

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Майя Селезнёва
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