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Регион
Опубликовано 4 июля 2018, 11:26

Госдума одобрила закон об официальном статусе мемориалов "Вечный огонь"

Фото: &copy; РИА Новости/Игорь Зарембо

Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

Кроме того, местные власти теперь должны составить паспорт на каждый мемориал и ухаживать за ним.

Государственная дума России в третьем, окончательном чтении приняла закон, который на законодательном уровне закрепляет статус мемориалов "Вечный огонь" и "Огонь памяти".

Согласно закону, вносятся изменения в части закрепления понятия "Вечный огонь" как составной части мемориального сооружения, где обеспечивается постоянное горение от магистрального газопровода, а также "Огонь памяти" как части мемориала, где огонь зажигается во временной схеме.

Законом также уточняются полномочия федеральных и местных властей по учёту и сохранению этих мемориалов. Муниципальные должны будут составлять паспорт на каждый Вечный огонь и ухаживать за ними, а федеральные — вести централизованный учёт наряду с воинскими захоронениями.

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Владислав Фёдоров
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