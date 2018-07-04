Весь остров шокирован. Шотландская полиция разыскивает убийцу 6-летней девочки

Происшествие произошло на острове Бьют в Ирландском море, где проживают бабушка и дедушка убитой девочки. По данным СМИ, ребёнок пропал утром 2 июля из города Ротсей. В результате трёх часов поисков тело девочки было найдено в лесу у заброшенного отеля.