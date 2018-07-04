Весь остров шокирован. Шотландская полиция разыскивает убийцу 6-летней девочки
Алиша Макхэйл. Фото © Twitter/UKTopStories
Убийство по-настоящему потрясло маленький остров, чьё население составляет всего 6500 человек.
Полиция Шотландии разыскивает убийцу шестилетней девочки Алиши Макфейл. Об этом сообщает портал Sky News.
Происшествие произошло на острове Бьют в Ирландском море, где проживают бабушка и дедушка убитой девочки. По данным СМИ, ребёнок пропал утром 2 июля из города Ротсей. В результате трёх часов поисков тело девочки было найдено в лесу у заброшенного отеля.
На остров прибыли дополнительные силы полиции из других городов. Местные жители заявляют, что ранее ничего подобного на их острове не происходило. Правоохранители призвали родителей следить за своими детьми.
Население острова Бьют составляет 6,5 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что мигранта-убийцу молдавской девочки подозревают в изнасиловании 11-летней немки.