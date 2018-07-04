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Регион
Опубликовано 4 июля 2018, 20:26

Выбили зубы. Ярошенко рассказал Москальковой о пытках в американской тюрьме

Фото &copy; Twitter/Марина Саакян

Фото © Twitter/Марина Саакян

По словам российского лётчика, ему запретили упоминать в суде США о похищении, пытках и других "серьёзных вещах".

Осуждённый в Соединённых Штатах Америки российский лётчик Константин Ярошенко рассказал омбудсмену Татьяне Москальковой о пытках в тюрьме США. Об этом он сообщил в письме, направленном уполномоченному по правам человека.

Он заявил, что хочет, чтобы состоялся настоящий судебный процесс, где будет озвучено всё происходящее, поскольку, как пишет Ярошенко, ему запретили упоминать в суде США о похищении, пытках и других "серьёзных вещах".

По словам Ярошенко, агенты по приказу властей Соединённых Штатов похитили и удерживали его с 28 мая 2010 года. Тогда же они его пытали, избивали и проводили "допрос с пристрастием".

Ярошенко добавил, что на протяжении многих лет, основываясь на правилах Бюро тюрем по оказанию стоматологической помощи, просит, чтобы ему вставили выбитые агентами США в результате пыток и потерянные из-за неоказания требуемой помощи и скудного питания зубы, импланты или съёмные протезы.

— Жевать нечем, — рассказывает лётчик.

В заключение Ярошенко поблагодарил российского омбудсмена за попытки помочь ему в восстановлении его прав.

Россиянину предъявили обвинения в контрабанде наркотиков. При этом лётчик полностью отрицает вину, называет свой арест провокацией.

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Владислав Фёдоров
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