Выбили зубы. Ярошенко рассказал Москальковой о пытках в американской тюрьме

По словам российского лётчика, ему запретили упоминать в суде США о похищении, пытках и других "серьёзных вещах".

Осуждённый в Соединённых Штатах Америки российский лётчик Константин Ярошенко рассказал омбудсмену Татьяне Москальковой о пытках в тюрьме США. Об этом он сообщил в письме, направленном уполномоченному по правам человека.

Он заявил, что хочет, чтобы состоялся настоящий судебный процесс, где будет озвучено всё происходящее, поскольку, как пишет Ярошенко, ему запретили упоминать в суде США о похищении, пытках и других "серьёзных вещах".

По словам Ярошенко, агенты по приказу властей Соединённых Штатов похитили и удерживали его с 28 мая 2010 года. Тогда же они его пытали, избивали и проводили "допрос с пристрастием".

Ярошенко добавил, что на протяжении многих лет, основываясь на правилах Бюро тюрем по оказанию стоматологической помощи, просит, чтобы ему вставили выбитые агентами США в результате пыток и потерянные из-за неоказания требуемой помощи и скудного питания зубы, импланты или съёмные протезы.

— Жевать нечем, — рассказывает лётчик.

В заключение Ярошенко поблагодарил российского омбудсмена за попытки помочь ему в восстановлении его прав.