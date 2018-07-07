Каким был мир, когда наша сборная последний раз играла в 1/4 финала ЧМ?

Оглавление Первый полёт "Боинга-747" Основание Припяти "Нобелевская премия" Александра Солженицына Появление "Спортлото" "Рождение" мыши Рекорд "Союза" и авария "Аполлона" "Красно-синий" — самый сильный Кубок чемпионов у "Фейеноорда" Черчесову — 7 лет Два года до "Движения вверх" Первое "фигурное" золото Хоккеистов заставили носить шлемы Подвиги Бышовца и триумф Пеле Появились жёлтые и красные карточки Родился Гарет Саутгейт Оскар Табарес дебютировал в футболе Основание клуба ПСЖ "Золотой мяч" Герда Мюллера Распад "битлов" Создание Queen Вышла легендарная Immigrant Song "Гюльчатай! Открой личико!" Владимир Путин поступил на юрфак ЛГУ

Первый полёт "Боинга-747"

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Самый большой, тяжёлый и вместительный самолёт своего времени совершил свой первый полёт. История "Титаника" не повторилась — всё прошло успешно. И следующие 36 лет легендарный авиалайнер никто не мог "переплюнуть", пока не появился А380.

Основание Припяти

Фото: © РИА Новости/Алексей Вовк

4 февраля 1970 года было решено основать город Припять, главным образом для эксплуатации одной из крупнейших в Европе атомных электростанций. Согласно расчётам, в городе должно было поселиться порядка 80 тысяч человек. Сейчас в Припяти по известным причинам не живёт никто.

"Нобелевская премия" Александра Солженицына

Фото: © РИА Новости/А.Натрускин

Писатель, драматург и публицист Александр Солженицын был удостоен "Нобелевской премии" по литературе с официальной формулировкой "за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы". Диплом и денежную премию писатель получил только спустя четыре года, после высылки из СССР.

Появление "Спортлото"

Кадр из фильма "Человек идёт за солнцем" (режиссер Михаил Калик). Репродукция. Фото: © РИА Новости

В 1970-м году была запущена одна из самых известных в СССР лотерей — "Спортлото". Она одновременно финансировала советский спорт и повышала его популярность.

"Рождение" мыши

Фото: скриншот из Youtube

Изобретатель Дуглас Энгельбарт зарегистрировал патент на компьютерную мышь. Правда, тогда эта коробка с металлическими колёсами называлась "Индикат X-Y-позиции для системы с дисплеем", а современное жаргонное название устройство получило из-за провода, который напоминал мышиный хвост.

Рекорд "Союза" и авария "Аполлона"

Фото: © РИА Новости/Николай Макаров

Советский корабль "Союз-9" совершил самый длительный в истории полёт. Экипаж в составе командира Андрияна Григорьевича Николаева и бортинженера Виталия Ивановича Севастьянова пробыл в космосе 424 часа 59 минут. В том же году произошла единственная серьёзная авария на кораблях, отправляемых на Луну. В блоке управления командного модуля "Аполлона-13" произошёл взрыв, из-за чего высадку на Луне не удалось осуществить. Однако экипаж чудом сумел вернуться на Землю.

"Красно-синий" — самый сильный

Фото: © РИА Новости/Алексей Варфоломеев

Московский ЦСКА выиграл золотые медали чемпионата СССР, опередив "Динамо" только по количеству побед. Очков они набрали одинаковое количество: по 45. Третьим стал московский "Спартак". Причём хоккейный чемпионат тоже остался за армейцами. "Спартак" финишировал вторым.

Кубок чемпионов у "Фейеноорда"

Фото: © fanpicture.ru и личной коллекции Игоря Гребнева

Возможно, сейчас в это сложно поверить, но голландские клубы были вполне способны становиться лучшими в Европе. Роттердамский "Фейеноорд" выиграл Кубок европейских чемпионов — так в те годы именовалась турнир, который сейчас зовётся Лигой чемпионов. Причём в финале голландцы обыграли тоже не самого грозного из соперников — шотландский "Селтик". В полуфинале, между прочим, "Фейеноорд" победил польскую "Легию" — бывший клуб Станислава Черчесова. Так что наверняка во время работы в Польше нынешний наставник сборной России "вдохнул" традиции великих побед. Главное — не останавливаться на полуфинале, хотя это и высокий результат.

Черчесову — 7 лет

Станислав Черчесов (второй слева в верхнем ряду) и его семья. Фото: © sport.rambler.ru Из личного архива Станислава Черчесова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов родился в 1963 году в Северной Осетии в многодетной семье. Отец работал водителем автобуса (!) и трамвая, мать была домохозяйкой. Дома за юным Стасом приглядывали четыре сестры, а в школе за мальчиком было не уследить: он то и дело прогуливал уроки. Чтобы направить энергию парня в правильное русло, родители отдали его в футбольную секцию. Черчесов долгое время не мог определиться, что ему больше нравится: забивать голы или отбивать удары. В итоге мальчик сделал окончательный выбор в 14 лет — стать голкипером. С тех пор Черчесов никогда не сомневался в своих решениях.

Два года до "Движения вверх"

Лучший игрок ЧМ-1970 Сергей Белов. Фото: © РИА Новости/Фред Гринберг

В 1970-м году сборная СССР по баскетболу стала третьей на чемпионате мира, уступив бразильцам и югославам. Команда из США оказалась только пятой. До событий фильма "Движение вверх" и легендарных трёх секунд оставалось 2 года. Кстати, лучшим игроком турнира признали прототипа героя фильма Сергея Белова.

Первое "фигурное" золото

Чемпионы мира и Европы в танцах на льду Людмила Алексеевна Пахомова и Александр Георгиевич Горшков. Фото: © РИА Новости/Н. Болотин

На чемпионате мира по фигурному катанию в Югославии советские спортсмены впервые завоевали золотые медали в танцах на льду. Всех соперников опередили Людмила Пахомова и Александр Горшков. Кроме того, фигуристы из СССР впервые победили сразу в двух категориях: ещё одно золото принесли Ирина Роднина и Алексей Уланов.

Хоккеистов заставили носить шлемы

Сборная СССР по хоккею — чемпион мира 1970 года. Фото: © РИА Новости/Юрий Сомов

Турнир впервые должен был пройти на родине хоккея, но канадцы поругались со всеми из-за того, что игрокам НХЛ запретили участвовать. Чемпионат экстренно перенесли в Швецию. Тот турнир стал первым в истории, на котором всех игроков обязали носить шлемы во избежание травм. Впрочем, в шлемах или без, всех снова победила сборная СССР.

Подвиги Бышовца и триумф Пеле

Центральный нападающий сборной команды СССР по футболу Анатолий Бышовец в игре. (слева) Фото: © РИА Новости/Александр Макаров

На чемпионате мира по футболу 1970 года сборная СССР всерьёз рассчитывала на медали. Советская команда сыграла вничью с хозяевами турнира мексиканцами, а затем разгромила бельгийцев и обыграла Сальвадор, заняв первое место в группе. В 1/4 финала команда СССР в упорнейшем поединке только в дополнительное время проиграла сборной Уругвая, пропустив гол за три минуты до финального свистка. Нападающий советской команды Анатолий Бышовец отличился на турнире четырьмя голами — столько же забил Пеле. Только легендарный бразилец вместе со своей сборной выиграл чемпионат мира, установив до сих пор не побитый рекорд для одного игрока — три победы на мундиалях.

Появились жёлтые и красные карточки

Главный судья матча Маланг Дьедиу (Сенегал) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и России. Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

ЧМ-1970 запомнился не только победой Бразилии. На этом мундиале впервые были показаны жёлтые и красные карточки. Первое в истории предупреждение получил защитник советской сборной Евгений Ловчев. Раньше судьи предупреждали игроков устно, но эпизод чемпионата мира 1966-го года всё изменил. Полузащитник сборной Аргентины Антонио Раттин в матче против сборной Англии не собирался уходить с поля, хотя арбитр его удалил. Он отыграл девять лишних минут, а затем между игроками обеих команд завязалась потасовка. Судья матча пытался успокоить футболистов с помощью предупреждений, но его уже никто не слушал. Зрители вообще ничего не понимали. Чтобы подобного больше не повторялось, английский арбитр Кен Астон придумал решение: ввести карточки цветов светофора, чтобы и игроки, и зрители сразу понимали, кто получает предупреждение, а кто удаляется с поля. Впервые эту систему опробовали на ЧМ-1970, где в матче Мексика — СССР Ловчев и вошёл в историю.

Родился Гарет Саутгейт

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

В 1970 году, уже после чемпионата мира, родился Гарет Саутгейт — в будущем защитник сборной Англии, а теперь — главный тренер. Саутгейт не был выдающимся игроком, однако в составе национальной команды участвовал в двух чемпионатах мирах и в двух европейских первенствах. Он был одним из тех, кто не забил пенальти на домашнем Евро-1996, и его команда проиграла, на долгие годы увязнув в проклятье одиннадцатиметровых. В 2016-м году Гарета неожиданно назначили главным тренером сборной Англии, с которой он успешно преодолел отбор, приехал в Россию, удивил всех своей стильной жилеткой и снял наконец то самое проклятье. Англичане под руководством Саутгейта впервые выиграли серию пенальти на чемпионате мира — Колумбия поехала домой, а Англия в первый раз с 2006 года оказалась в четвертьфинале.

Оскар Табарес дебютировал в футболе

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Если Станиславу Черчесову в 1970 году было 7 лет, Гарет Саутгейт только родился, то вот ещё один главный тренер — уругваец Оскар Табарес — уже дебютировал в футболе! Тогда ему было 23 года, и он играл за клуб из Монтевидео "Суд Америка". Сейчас Табарес — самый возрастной тренер среди оставшихся на ЧМ-2018, ему 71 год. Он настоящий "отец" всего уругвайского футбола. Он выстроил работу футбольной системы по всей стране. С национальной командой Табарес выиграл Кубок Америки и дошёл до полуфинала ЧМ-2010 и не прочь повторить или даже улучшить своё достижение на российских полях.

Основание клуба ПСЖ

Игроки футбольного клуба ПСЖ Мохаммед Сиссоко, Блез Матюйди, Нене и Эсекьель Лавесси (слева направо) радуются голу, забитому в ворота команды соперников в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2012/13 между ФК "Динамо" (Украина, Киев) и ФК ПСЖ (Франция, Париж). Фото: © РИА Новости/Алексей Фурман

Сейчас ПСЖ — один из самых богатых клубов мира, который тратит на Неймара и Мбаппе 400 миллионов евро. Но, в отличие от многие суперкоманд Европы, история парижан не так обширна. Клуб был основан меньше 50 лет назад. В первый сезон своего существования команда выиграла Вторую лигу и отправилась в Первую, где долгое время была далеко не на ведущих ролях. Несмотря на небольшие вспышки в 80-е и 90-е, когда команда выигрывала трофеи, по-настоящему грозной силой "Пари Сен-Жермен" стал только после 2011 года, когда команду приобрели катарские шейхи. Уже после этого ПСЖ регулярно становится чемпионом Франции, а в составе блистают то Златан Ибрагимович, то Эдинсон Кавани, то Неймар и Килиан Мбаппе.

"Золотой мяч" Герда Мюллера

Герд Мюллер — один из главных бомбардиров в истории не только немецкого, но и мирового футбола. За свою карьеру он выиграл всё: Кубок европейских чемпионов (трижды), чемпионат мира (1974) и чемпионат Европы (1972). За свою карьеру он забил почти полторы тысячи голов. В 1970 году Мюллер стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии с 38 голами и лучшим бомбардиром чемпионата мира, где отличился 10 раз. В борьбе за "Золотой мяч" — приз лучшему игроку мира — он обошёл англичанина Бобби Мура.

Распад "битлов"

В 1970 году легендарная ливерпульская четвёрка окончательно прекратила своё существование в качестве ансамбля. Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр за годы совместных выступлений выросли как исполнители и обзавелись семьями. В прежнем формате им было трудно существовать. Напряжение в коллективе достигло предела, когда Маккартни выпустил сольный диск, хотя остальные члены группы просили его повременить. В итоге Пол дал интервью, в котором констатировал неизбежное: The Beatles больше не существует.

Создание Queen

Что-то уходит, а что-то появляется. Поэтому весьма символично, что в год распада The Beatles была создана другая культовая группа — Queen. Название для неё придумал сосед по студенческому общежитию начинающих гитариста и ударника Брайана Мэйя и Тима Стаффела — Фаррух Булсара, который стал солистом и взял себе псевдоним Фредди Меркьюри. Историю создания группы мы скоро увидим на больших экранах в фильме "Богемская рапсодия", а песни Queen наверняка скоро услышим на чемпионате мира в России. Надеемся, что We Are the Champions прозвучит именно для нашей сборной, а пока — The Show Must Go On.

Вышла легендарная Immigrant Song

Журнал Rolling Stone включил в список 500 лучших песен всех времён сразу несколько композиций из 1970 года. В том числе и фактически прощальную Let it be The Beatles. Особняком в этом списке стоит трек Immigrant Song группы Led Zeppelin. Британские рокеры написали её во время гастролей в Исландии. Повествование в ней ведётся от имени викингов, ищущих новые земли. Песня вновь стала актуальной в 2017 году, когда её использовали в качестве саундтрека к фильму о скандиновском боге в мире комиксов "Тор: Рагнарёк".

"Гюльчатай! Открой личико!"

Актёры Анатолий Кузнецов (слева) в роли Сухова и Спартак Мишулин (справа) в роли Саида в фильме "Белое солнце пустыни" (режиссёр Владимир Мотыль). Фото: © РИА Новости

В 1970 году вышел на экраны и тут же стал культовым фильм "Белое солнце пустыни" режиссёра Владимира Мотыля. Его в кинотеатрах посмотрело 34,5 миллиона зрителей. Сюжет известен, пожалуй, всем: во время гражданской войны Фёдор Сухов спасает женщин из гарема бандита Абдуллы. А фраза "Гюльчатай! Открой личико!", как и многие цитаты из советского кино, давно и плотно вошла в обиход.

Владимир Путин поступил на юрфак ЛГУ

Фото: © kremlin.ru из личного архива Владимира Путина