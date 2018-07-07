Каким был мир, когда наша сборная последний раз играла в 1/4 финала ЧМ?
Нынешний чемпионат мира — лучший в истории сборной России. Однако в истории сборной СССР, правопреемницей которой является российская команда, были и более яркие достижения. Высшее из них — четвёртое место на мундиале 1966-го года. Кроме того, сборная Советского Союза трижды играла в четвертьфинале чемпионата мира. Последний раз это случилось в 1970 году на мексиканском мундиале. Вспоминаем, как тогда выглядел мир.
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Первый полёт "Боинга-747"
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
Самый большой, тяжёлый и вместительный самолёт своего времени совершил свой первый полёт. История "Титаника" не повторилась — всё прошло успешно. И следующие 36 лет легендарный авиалайнер никто не мог "переплюнуть", пока не появился А380.
Основание Припяти
Фото: © РИА Новости/Алексей Вовк
4 февраля 1970 года было решено основать город Припять, главным образом для эксплуатации одной из крупнейших в Европе атомных электростанций. Согласно расчётам, в городе должно было поселиться порядка 80 тысяч человек. Сейчас в Припяти по известным причинам не живёт никто.
"Нобелевская премия" Александра Солженицына
Фото: © РИА Новости/А.Натрускин
Писатель, драматург и публицист Александр Солженицын был удостоен "Нобелевской премии" по литературе с официальной формулировкой "за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы". Диплом и денежную премию писатель получил только спустя четыре года, после высылки из СССР.
Появление "Спортлото"
Кадр из фильма "Человек идёт за солнцем" (режиссер Михаил Калик). Репродукция. Фото: © РИА Новости
В 1970-м году была запущена одна из самых известных в СССР лотерей — "Спортлото". Она одновременно финансировала советский спорт и повышала его популярность.
"Рождение" мыши
Фото: скриншот из Youtube
Изобретатель Дуглас Энгельбарт зарегистрировал патент на компьютерную мышь. Правда, тогда эта коробка с металлическими колёсами называлась "Индикат X-Y-позиции для системы с дисплеем", а современное жаргонное название устройство получило из-за провода, который напоминал мышиный хвост.
Рекорд "Союза" и авария "Аполлона"
Фото: © РИА Новости/Николай Макаров
Советский корабль "Союз-9" совершил самый длительный в истории полёт. Экипаж в составе командира Андрияна Григорьевича Николаева и бортинженера Виталия Ивановича Севастьянова пробыл в космосе 424 часа 59 минут.
В том же году произошла единственная серьёзная авария на кораблях, отправляемых на Луну. В блоке управления командного модуля "Аполлона-13" произошёл взрыв, из-за чего высадку на Луне не удалось осуществить. Однако экипаж чудом сумел вернуться на Землю.
"Красно-синий" — самый сильный
Фото: © РИА Новости/Алексей Варфоломеев
Московский ЦСКА выиграл золотые медали чемпионата СССР, опередив "Динамо" только по количеству побед. Очков они набрали одинаковое количество: по 45. Третьим стал московский "Спартак". Причём хоккейный чемпионат тоже остался за армейцами. "Спартак" финишировал вторым.
Кубок чемпионов у "Фейеноорда"
Фото: © fanpicture.ru и личной коллекции Игоря Гребнева
Возможно, сейчас в это сложно поверить, но голландские клубы были вполне способны становиться лучшими в Европе. Роттердамский "Фейеноорд" выиграл Кубок европейских чемпионов — так в те годы именовалась турнир, который сейчас зовётся Лигой чемпионов. Причём в финале голландцы обыграли тоже не самого грозного из соперников — шотландский "Селтик". В полуфинале, между прочим, "Фейеноорд" победил польскую "Легию" — бывший клуб Станислава Черчесова. Так что наверняка во время работы в Польше нынешний наставник сборной России "вдохнул" традиции великих побед. Главное — не останавливаться на полуфинале, хотя это и высокий результат.
Черчесову — 7 лет
Станислав Черчесов (второй слева в верхнем ряду) и его семья. Фото: © sport.rambler.ru Из личного архива Станислава Черчесова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов родился в 1963 году в Северной Осетии в многодетной семье. Отец работал водителем автобуса (!) и трамвая, мать была домохозяйкой. Дома за юным Стасом приглядывали четыре сестры, а в школе за мальчиком было не уследить: он то и дело прогуливал уроки. Чтобы направить энергию парня в правильное русло, родители отдали его в футбольную секцию. Черчесов долгое время не мог определиться, что ему больше нравится: забивать голы или отбивать удары. В итоге мальчик сделал окончательный выбор в 14 лет — стать голкипером. С тех пор Черчесов никогда не сомневался в своих решениях.
Два года до "Движения вверх"
Лучший игрок ЧМ-1970 Сергей Белов. Фото: © РИА Новости/Фред Гринберг
В 1970-м году сборная СССР по баскетболу стала третьей на чемпионате мира, уступив бразильцам и югославам. Команда из США оказалась только пятой. До событий фильма "Движение вверх" и легендарных трёх секунд оставалось 2 года. Кстати, лучшим игроком турнира признали прототипа героя фильма Сергея Белова.
Первое "фигурное" золото
Чемпионы мира и Европы в танцах на льду Людмила Алексеевна Пахомова и Александр Георгиевич Горшков. Фото: © РИА Новости/Н. Болотин
На чемпионате мира по фигурному катанию в Югославии советские спортсмены впервые завоевали золотые медали в танцах на льду. Всех соперников опередили Людмила Пахомова и Александр Горшков. Кроме того, фигуристы из СССР впервые победили сразу в двух категориях: ещё одно золото принесли Ирина Роднина и Алексей Уланов.
Хоккеистов заставили носить шлемы
Сборная СССР по хоккею — чемпион мира 1970 года. Фото: © РИА Новости/Юрий Сомов
Турнир впервые должен был пройти на родине хоккея, но канадцы поругались со всеми из-за того, что игрокам НХЛ запретили участвовать. Чемпионат экстренно перенесли в Швецию. Тот турнир стал первым в истории, на котором всех игроков обязали носить шлемы во избежание травм. Впрочем, в шлемах или без, всех снова победила сборная СССР.
Подвиги Бышовца и триумф Пеле
Центральный нападающий сборной команды СССР по футболу Анатолий Бышовец в игре. (слева) Фото: © РИА Новости/Александр Макаров
На чемпионате мира по футболу 1970 года сборная СССР всерьёз рассчитывала на медали. Советская команда сыграла вничью с хозяевами турнира мексиканцами, а затем разгромила бельгийцев и обыграла Сальвадор, заняв первое место в группе. В 1/4 финала команда СССР в упорнейшем поединке только в дополнительное время проиграла сборной Уругвая, пропустив гол за три минуты до финального свистка. Нападающий советской команды Анатолий Бышовец отличился на турнире четырьмя голами — столько же забил Пеле. Только легендарный бразилец вместе со своей сборной выиграл чемпионат мира, установив до сих пор не побитый рекорд для одного игрока — три победы на мундиалях.
Появились жёлтые и красные карточки
Главный судья матча Маланг Дьедиу (Сенегал) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и России. Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
ЧМ-1970 запомнился не только победой Бразилии. На этом мундиале впервые были показаны жёлтые и красные карточки. Первое в истории предупреждение получил защитник советской сборной Евгений Ловчев. Раньше судьи предупреждали игроков устно, но эпизод чемпионата мира 1966-го года всё изменил. Полузащитник сборной Аргентины Антонио Раттин в матче против сборной Англии не собирался уходить с поля, хотя арбитр его удалил. Он отыграл девять лишних минут, а затем между игроками обеих команд завязалась потасовка. Судья матча пытался успокоить футболистов с помощью предупреждений, но его уже никто не слушал. Зрители вообще ничего не понимали. Чтобы подобного больше не повторялось, английский арбитр Кен Астон придумал решение: ввести карточки цветов светофора, чтобы и игроки, и зрители сразу понимали, кто получает предупреждение, а кто удаляется с поля. Впервые эту систему опробовали на ЧМ-1970, где в матче Мексика — СССР Ловчев и вошёл в историю.
Родился Гарет Саутгейт
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
В 1970 году, уже после чемпионата мира, родился Гарет Саутгейт — в будущем защитник сборной Англии, а теперь — главный тренер. Саутгейт не был выдающимся игроком, однако в составе национальной команды участвовал в двух чемпионатах мирах и в двух европейских первенствах. Он был одним из тех, кто не забил пенальти на домашнем Евро-1996, и его команда проиграла, на долгие годы увязнув в проклятье одиннадцатиметровых. В 2016-м году Гарета неожиданно назначили главным тренером сборной Англии, с которой он успешно преодолел отбор, приехал в Россию, удивил всех своей стильной жилеткой и снял наконец то самое проклятье. Англичане под руководством Саутгейта впервые выиграли серию пенальти на чемпионате мира — Колумбия поехала домой, а Англия в первый раз с 2006 года оказалась в четвертьфинале.
Оскар Табарес дебютировал в футболе
Фото: © РИА Новости/Нина Зотина
Если Станиславу Черчесову в 1970 году было 7 лет, Гарет Саутгейт только родился, то вот ещё один главный тренер — уругваец Оскар Табарес — уже дебютировал в футболе! Тогда ему было 23 года, и он играл за клуб из Монтевидео "Суд Америка". Сейчас Табарес — самый возрастной тренер среди оставшихся на ЧМ-2018, ему 71 год. Он настоящий "отец" всего уругвайского футбола. Он выстроил работу футбольной системы по всей стране. С национальной командой Табарес выиграл Кубок Америки и дошёл до полуфинала ЧМ-2010 и не прочь повторить или даже улучшить своё достижение на российских полях.
Основание клуба ПСЖ
Игроки футбольного клуба ПСЖ Мохаммед Сиссоко, Блез Матюйди, Нене и Эсекьель Лавесси (слева направо) радуются голу, забитому в ворота команды соперников в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2012/13 между ФК "Динамо" (Украина, Киев) и ФК ПСЖ (Франция, Париж). Фото: © РИА Новости/Алексей Фурман
Сейчас ПСЖ — один из самых богатых клубов мира, который тратит на Неймара и Мбаппе 400 миллионов евро. Но, в отличие от многие суперкоманд Европы, история парижан не так обширна. Клуб был основан меньше 50 лет назад. В первый сезон своего существования команда выиграла Вторую лигу и отправилась в Первую, где долгое время была далеко не на ведущих ролях. Несмотря на небольшие вспышки в 80-е и 90-е, когда команда выигрывала трофеи, по-настоящему грозной силой "Пари Сен-Жермен" стал только после 2011 года, когда команду приобрели катарские шейхи. Уже после этого ПСЖ регулярно становится чемпионом Франции, а в составе блистают то Златан Ибрагимович, то Эдинсон Кавани, то Неймар и Килиан Мбаппе.
"Золотой мяч" Герда Мюллера
Фото: © France Football
Герд Мюллер — один из главных бомбардиров в истории не только немецкого, но и мирового футбола. За свою карьеру он выиграл всё: Кубок европейских чемпионов (трижды), чемпионат мира (1974) и чемпионат Европы (1972). За свою карьеру он забил почти полторы тысячи голов. В 1970 году Мюллер стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии с 38 голами и лучшим бомбардиром чемпионата мира, где отличился 10 раз. В борьбе за "Золотой мяч" — приз лучшему игроку мира — он обошёл англичанина Бобби Мура.
Распад "битлов"
В 1970 году легендарная ливерпульская четвёрка окончательно прекратила своё существование в качестве ансамбля. Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр за годы совместных выступлений выросли как исполнители и обзавелись семьями. В прежнем формате им было трудно существовать. Напряжение в коллективе достигло предела, когда Маккартни выпустил сольный диск, хотя остальные члены группы просили его повременить. В итоге Пол дал интервью, в котором констатировал неизбежное: The Beatles больше не существует.
Создание Queen
Что-то уходит, а что-то появляется. Поэтому весьма символично, что в год распада The Beatles была создана другая культовая группа — Queen. Название для неё придумал сосед по студенческому общежитию начинающих гитариста и ударника Брайана Мэйя и Тима Стаффела — Фаррух Булсара, который стал солистом и взял себе псевдоним Фредди Меркьюри. Историю создания группы мы скоро увидим на больших экранах в фильме "Богемская рапсодия", а песни Queen наверняка скоро услышим на чемпионате мира в России. Надеемся, что We Are the Champions прозвучит именно для нашей сборной, а пока — The Show Must Go On.
Вышла легендарная Immigrant Song
Журнал Rolling Stone включил в список 500 лучших песен всех времён сразу несколько композиций из 1970 года. В том числе и фактически прощальную Let it be The Beatles. Особняком в этом списке стоит трек Immigrant Song группы Led Zeppelin. Британские рокеры написали её во время гастролей в Исландии. Повествование в ней ведётся от имени викингов, ищущих новые земли. Песня вновь стала актуальной в 2017 году, когда её использовали в качестве саундтрека к фильму о скандиновском боге в мире комиксов "Тор: Рагнарёк".
"Гюльчатай! Открой личико!"
Актёры Анатолий Кузнецов (слева) в роли Сухова и Спартак Мишулин (справа) в роли Саида в фильме "Белое солнце пустыни" (режиссёр Владимир Мотыль). Фото: © РИА Новости
В 1970 году вышел на экраны и тут же стал культовым фильм "Белое солнце пустыни" режиссёра Владимира Мотыля. Его в кинотеатрах посмотрело 34,5 миллиона зрителей. Сюжет известен, пожалуй, всем: во время гражданской войны Фёдор Сухов спасает женщин из гарема бандита Абдуллы. А фраза "Гюльчатай! Открой личико!", как и многие цитаты из советского кино, давно и плотно вошла в обиход.
Владимир Путин поступил на юрфак ЛГУ
Фото: © kremlin.ru из личного архива Владимира Путина
Президент России Владимир Путин в 1970 году закончил школу и поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета. С сочинением абитуриент справился на четыре, а остальные предметы сдал на пятёрки, выиграв конкурс в 40 человек на место.