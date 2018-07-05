Поклонская: Украинские паны вертанут Сенцова, как вертанули всю Украину

Парламентарий считает, что для большинства в Киеве режиссёр является лишь средством для достижения своих целей.

Депутат Госдумы от Республики Крым Наталья Поклонская считает, что некоторые силы в Киеве используют украинского режиссёра Олега Сенцова, который был осуждён в России за терроризм. Об этом парламентарий написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По мнению Поклонской, большинству в Киеве "глубоко плевать на то, что будет с самим Сенцовым", а он сам для них является всего лишь удобным инструментом для достижения конкретных целей.

— Сейчас для них он — удобный инструмент для достижения своих целей, продолжения тюремного флешмоба под названием "Голодание" за политических узников, отвлечения внимания от катастрофической экономической и социальной ситуации внутри страны на внешний раздражитель, — заявила она.

По словам парламентария, чем хуже история завершится для режиссёра, тем лучше для них. Депутат отметила, что вокруг Сенцова специально искусственно поднимается "шум", чтобы "как-то поддерживать боевой дух, а заодно и градус ненависти к России".

— Украинские паны, говоря языком моих бывших "подопечных", вертанут Сенцова, как вертанули всю Украину, обрекая её на жалкое существование за унизительные иностранные подачки, — резюмировала Поклонская.

Летом 2015 года Олега Сенцова приговорили в РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. В мае этого года он объявил голодовку.