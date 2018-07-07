В Госдуме отвергли обвинения Госдепа США в подавлении свободы СМИ в России

По словам Горелкина, Хизер Нойерт лукавит в своих словах, так как все перечисленные ею СМИ придерживаются пропагандистской политики.

Работу журналистов "Радио Свободы", "Голоса Америки" и других СМИ "не глушат" и статус свободы слова полностью соблюдён после принятия поправок в закон об "иностранных агентах". Об этом заявил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в ответ на обвинения Госдепа США.

Парламентарий заметил, что после принятия поправок все средства массовой информации, признанные иностранными агентами, свободно работают на российскую аудиторию и их никто не блокирует, несмотря на их пропагандистскую политику.

— Это две строчки мелким текстом внизу сайта. Если их специально не искать — то даже не заметишь. Всё. В остальном "Радио Свобода" и другие подобные ресурсы работают как прежде — публикуют что считают нужным. Никто в России им не указывает, о чём говорить, и даже возможности такой не имеет, — пояснил Горелкин.