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Опубликовано 8 июля 2018, 07:29

Медведев поздравил с 80-летием актёра "Иронии судьбы" Андрея Мягкова

Андрей Мягков. Фото: &copy; РИА "Новости"/Екатерина Чеснокова

Андрей Мягков. Фото: © РИА "Новости"/Екатерина Чеснокова

Глава правительства отметил, что таланту актёра подвластны самые разные жанры и амплуа.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 80-летним юбилеем народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Об этом сообщается на сайте правительства.

— Вы принадлежите к тем редким актёрам, которые покоряют своим уникальным дарованием, виртуозной импровизацией, естественностью и обаянием, — сказал глава правительства.

Медведев отметил, что таланту Мягкова подвластны самые разные жанры и амплуа. Глава правительства добавил, что актёр может быть органичным как в комедии, так и в трагедии.

Мягков родился в Санкт-Петербурге 8 июля 1938 года. В 1975 году к нему пришла большая популярность после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром".

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Владислав Фёдоров
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