Медведев поздравил с 80-летием актёра "Иронии судьбы" Андрея Мягкова
Андрей Мягков. Фото: © РИА "Новости"/Екатерина Чеснокова
Глава правительства отметил, что таланту актёра подвластны самые разные жанры и амплуа.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 80-летним юбилеем народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Об этом сообщается на сайте правительства.
— Вы принадлежите к тем редким актёрам, которые покоряют своим уникальным дарованием, виртуозной импровизацией, естественностью и обаянием, — сказал глава правительства.
Медведев отметил, что таланту Мягкова подвластны самые разные жанры и амплуа. Глава правительства добавил, что актёр может быть органичным как в комедии, так и в трагедии.
Мягков родился в Санкт-Петербурге 8 июля 1938 года. В 1975 году к нему пришла большая популярность после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром".