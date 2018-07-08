Медведев поздравил с 80-летием актёра "Иронии судьбы" Андрея Мягкова

Глава правительства отметил, что таланту актёра подвластны самые разные жанры и амплуа.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 80-летним юбилеем народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Об этом сообщается на сайте правительства.

— Вы принадлежите к тем редким актёрам, которые покоряют своим уникальным дарованием, виртуозной импровизацией, естественностью и обаянием, — сказал глава правительства.

Медведев отметил, что таланту Мягкова подвластны самые разные жанры и амплуа. Глава правительства добавил, что актёр может быть органичным как в комедии, так и в трагедии.