Добивал лежачего. Появилось видео избиения депутата Госдумы Сергея Жигарева

Отмечается, неизвестный вытащил Жигарева из машины и начал избивать. Он наносил парламентарию удары руками и ногами, причём злоумышленник бил депутата, когда тот лежал на земле. После этого нападавший спокойно уходит, а Жигарев находит в себе силы подняться и подходит к спутнице, которая остаётся в салоне авто.