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Опубликовано 9 июля 2018, 17:46

Добивал лежачего. Появилось видео избиения депутата Госдумы Сергея Жигарева

Сергей Жигарёв.&nbsp;Фото: &copy; РИА &ldquo;Новости&rdquo; / Владимир Федоренко

Сергей Жигарёв. Фото: © РИА “Новости” / Владимир Федоренко

Как уже ранее сообщалось, парламентария избил новый ухажёр его бывшей возлюбленной.

Появилось видео избиения депутата Госдумы от ЛДПР, главы Комитета по экономической политике Сергея Жигарева. Кадры обнародованы в социальных сетях.

Отмечается, неизвестный вытащил Жигарева из машины и начал избивать. Он наносил парламентарию удары руками и ногами, причём злоумышленник бил депутата, когда тот лежал на земле. После этого нападавший спокойно уходит, а Жигарев находит в себе силы подняться и подходит к спутнице, которая остаётся в салоне авто.

Парламентарий обращался в больницу, но от госпитализации отказался.

Как ранее стало известно, парламентарий подрался с новым ухажёром своей бывшей возлюбленной. Утверждалось, что депутат требовал вернуть все подаренные ранее вещи.

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Владислав Фёдоров
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