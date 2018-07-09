Добивал лежачего. Появилось видео избиения депутата Госдумы Сергея Жигарева
Сергей Жигарёв. Фото: © РИА “Новости” / Владимир Федоренко
Как уже ранее сообщалось, парламентария избил новый ухажёр его бывшей возлюбленной.
Появилось видео избиения депутата Госдумы от ЛДПР, главы Комитета по экономической политике Сергея Жигарева. Кадры обнародованы в социальных сетях.
Отмечается, неизвестный вытащил Жигарева из машины и начал избивать. Он наносил парламентарию удары руками и ногами, причём злоумышленник бил депутата, когда тот лежал на земле. После этого нападавший спокойно уходит, а Жигарев находит в себе силы подняться и подходит к спутнице, которая остаётся в салоне авто.
Парламентарий обращался в больницу, но от госпитализации отказался.
Как ранее стало известно, парламентарий подрался с новым ухажёром своей бывшей возлюбленной. Утверждалось, что депутат требовал вернуть все подаренные ранее вещи.