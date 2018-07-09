В Кении пассажирский автобус перевернулся из-за вонючего ботинка

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 42 пассажира, в том числе 11 детей.

Пассажирский автобус перевернулся в Кении из-за обуви с неприятным запахом. Об этом пишет издание The Star.

Очевидцы отмечают, что автобус направлялся в город Найроби. В результате дорожно-транспортного происшествия 42 пассажира, в том числе 11 детей, получили различные травмы и были доставлены в больницу. Один человек погиб, ещё двое находятся в критическом состоянии.

Водитель и кондуктор скрылись с места ДТП, сейчас розыском занимается полиция. Один из пострадавших отмечает, что перед аварией водитель пассажирского автобуса ругался с механиком из-за обуви с неприятным запахом.