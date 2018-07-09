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Регион
Опубликовано 9 июля 2018, 20:42

Бастрыкин встретился с потерпевшими при пожаре в "Зимней вишне"

Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Климентьев

Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Глава Следственного комитета ознакомил присутствующих с актуальными результатами расследования уголовного дела.

Глава СКР Александр Бастрыкин встретился с потерпевшими при пожаре в кемеровской "Зимней вишне". Об этом сообщается на сайте комитета. По данным ведомства, на встрече присутствовало более 50 человек.

Как отмечается, председатель комитета ознакомил присутствующих с актуальными результатами расследования уголовного дела. Он отметил, что с момента последней встречи количество фигурантов увеличилось до 11 человек.

По словам старшего следователя при председателе СК России, в качестве свидетелей и потерпевших допрошено свыше тысячи человек, проведено более 320 экспертиз.

Напомним, пожар в ТЦ, в результате которого погибло 60 человек, произошёл 25 марта.

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Владислав Фёдоров
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