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Регион
Опубликовано 9 июля 2018, 20:52

СК заявил о скором завершении следствия по 7 фигурантам дела о "Зимней вишне"

Фото: &copy;РИА Новости/Александр Патрин&nbsp;

Фото: ©РИА Новости/Александр Патрин 

СКР в ближайшее время завершит следствие в отношении семерых обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Уточняется, что речь идёт о Георгии Соболеве, Надежде Судденок, Юлии Богдановой, Игоре Полозиненко, Александре Никитине, Сергее Антюшине, Сергее Генине. В отношении подсудимых материалы выделены в отдельное производство, и скоро им будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Потом они смогут приступить к ознакомлению с делом.

Напомним, пожар в ТЦ, в результате которого погибло 60 человек, произошёл 25 марта.

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Владислав Фёдоров
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