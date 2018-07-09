СК заявил о скором завершении следствия по 7 фигурантам дела о "Зимней вишне"

СКР в ближайшее время завершит следствие в отношении семерых обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Уточняется, что речь идёт о Георгии Соболеве, Надежде Судденок, Юлии Богдановой, Игоре Полозиненко, Александре Никитине, Сергее Антюшине, Сергее Генине. В отношении подсудимых материалы выделены в отдельное производство, и скоро им будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Потом они смогут приступить к ознакомлению с делом.