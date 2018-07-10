"Добыча политических очков". Конгрессмену ответили на слова о "мафии" в России
Фото: ©РИА Новости/Наталья Селивёрстова
В Госдуме считают, что американскому сенатору нравится находиться в заблуждении, которое он сам же и придумал.
Глава Комитета по финансовому рынку Государственной думы России Анатолий Аксаков заявил, что сенатор США Джон Нили Кеннеди настроен менее конструктивно на диалог с Россией, чем другие американские парламентарии, поскольку является жертвой стереотипов. Об этом сообщают РИА "Новости".
Он добавил, что сенатору нравится находиться в заблуждении, которое он сам же и придумал.
— Иногда удобно придумать себе врага, и потом приписать этому врагу все грехи, и потом "мочить" за эти грехи. Мне показалось, что он такого плана человек, — говорит депутат.
По его словам, все, кто находится далеко от РФ, плохо представляют себе, что такое Россия, и начинают в это верить.
— Это примитивный способ добычи каких-то политических очков, — резюмировал Аксаков.
Добавим, что подобного мнения придерживается и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Напомним, что Кеннеди сравнил российское правительство с мафией, а министра иностранных дел России Сергея Лаврова назвал задирой.