"Добыча политических очков". Конгрессмену ответили на слова о "мафии" в России

В Госдуме считают, что американскому сенатору нравится находиться в заблуждении, которое он сам же и придумал.

Глава Комитета по финансовому рынку Государственной думы России Анатолий Аксаков заявил, что сенатор США Джон Нили Кеннеди настроен менее конструктивно на диалог с Россией, чем другие американские парламентарии, поскольку является жертвой стереотипов. Об этом сообщают РИА "Новости".

Он добавил, что сенатору нравится находиться в заблуждении, которое он сам же и придумал.

— Иногда удобно придумать себе врага, и потом приписать этому врагу все грехи, и потом "мочить" за эти грехи. Мне показалось, что он такого плана человек, — говорит депутат.

По его словам, все, кто находится далеко от РФ, плохо представляют себе, что такое Россия, и начинают в это верить.

— Это примитивный способ добычи каких-то политических очков, — резюмировал Аксаков.

Добавим, что подобного мнения придерживается и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.