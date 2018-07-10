Пожарного — фигуранта дела по "Зимней вишне" следователи нашли в Анапе
Андрей Бурсин. Фото: 42.mchs.gov.ru
Обвиняемый в халатности находился в Анапе на лечении в санатории МВД. Напомним, что суд арестовал его на два месяца.
В Анапе задержали обвиняемого по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя Вишня" начальника пожарной службы Андрея Бурсина. Об этом на заседании Центрального районного суда Кемерова заявил старший следователь по особо важным делам при председателе СК Рустам Габдулин.
— Место нахождения Бурсина было обнаружено в городе Анапе, откуда он был принудительно доставлен в Кемерово, — заявил Габдулин.
В Анапе Бурсин проходил лечение в санатории МВД. Ранее сообщалось, что суд арестовал начальника пожарной службы на два месяца.
Бурсина подозревают в халатности при работе на месте трагедии.
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибло 60 человек, произошёл 25 марта в Кемерове.
Ранее следователь заявил, что пожарные давят на потерпевших по делу "Зимней вишни".