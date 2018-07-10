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Регион
Опубликовано 10 июля 2018, 15:18

Пожарного — фигуранта дела по "Зимней вишне" следователи нашли в Анапе

Андрей Бурсин. Фото: 42.mchs.gov.ru

Андрей Бурсин. Фото: 42.mchs.gov.ru

Обвиняемый в халатности находился в Анапе на лечении в санатории МВД. Напомним, что суд арестовал его на два месяца.

В Анапе задержали обвиняемого по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя Вишня" начальника пожарной службы Андрея Бурсина. Об этом на заседании Центрального районного суда Кемерова заявил старший следователь по особо важным делам при председателе СК Рустам Габдулин.

— Место нахождения Бурсина было обнаружено в городе Анапе, откуда он был принудительно доставлен в Кемерово, — заявил Габдулин.

В Анапе Бурсин проходил лечение в санатории МВД. Ранее сообщалось, что суд арестовал начальника пожарной службы на два месяца.

Бурсина подозревают в халатности при работе на месте трагедии.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибло 60 человек, произошёл 25 марта в Кемерове.

Ранее следователь заявил, что пожарные давят на потерпевших по делу "Зимней вишни".

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Никита Никонов
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