Заявившего о "мафии" в России конгрессмена США обвинили в отсутствии смелости

Как отметили в Госдуме, заявление американского сенатора было провокацией, которая направлена на подрыв отношений стран накануне встречи двух лидеров.

Экстравагантные слова американского сенатора Джона Нили Кеннеди не помешают встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение в эфире НСН высказал член комитета ГД по международным делам Адальби Шхагошев.

Парламентарий отметил, что сенатор заявил это, находясь не в России, а это говорит об отсутствии политической смелости.

По его словам, заявление сенатора США было провокацией, которая была направлена на подрыв отношений стран накануне встречи двух лидеров.

— Если говорить серьёзно, то встреча Трампа и Путина — это сейчас то, чего ждёт весь мир. И от неё зависит и теоретически, и практически решение многих международных проблем, — сказал Шхагошев.

Он также считает, что больше на мафию похожа международная политика США.

— Если говорить о том, что кто-то нарушает закон, даже международное право, то, конечно, действия США сейчас никакой характеристике не поддаются, — отметил парламентарий.