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Регион
Опубликовано 10 июля 2018, 19:05

Володин допустил, что уголовную ответственность за исполнение санкций не введут

Вячеслав Володин. Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

По словам спикера парламента, не исключено, что и административная ответственность введена не будет.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что парламентарии могут отказаться от нормы проекта закона об установлении уголовной ответственности за исполнение санкций США на территории РФ.

— Во второй части законопроекта есть консенсус у всех — у делового сообщества, у экспертов, у депутатов, — сказал Володин.

По словам спикера парламента, сейчас в Госдуме обсуждают этот вопрос. Он отмечает, что не исключено, что и административная ответственность введена не будет.

Володин также добавил, что этот проект закона может быть рассмотрен Госдумой до конца весенней сессии, завершающейся в конце июля.

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Владислав Фёдоров
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