"Рефлекс русофобии". Яровая ответила на слова военного в Эстонии о победе над РФ
Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выразила мнение, что заявление эстонского военачальника Рихо Юхтеги о "сокрушении" армии РФ направлено на закрепление русофобии. Об этом указывается в сообщении пресс-службы Яровой.
Напомним, командующий войсками специального назначения Сил обороны Эстонии Юхтеги ранее рассказал, что российская армия может дойти до Таллина за два дня, но потом умрёт в эстонской столице.
— Таллинцев пугают утопическими победами при утопических нападениях, чтобы поддерживать тонус фобий и закрепить у эстонцев рефлекс русофобии и напряжения, — сказала Яровая.
Также она отметила, что заявление полковника Юхтеги является смешным в выводах, а также "признаком агрессивной патологии политиков Эстонии".
— Нужно заботиться о мире, а не грезить войнами. Россия заботится о мире и защищает, в том числе, Таллин от террористов в Сирии, — добавила вице-спикер Госдумы.