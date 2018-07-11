"Рефлекс русофобии". Яровая ответила на слова военного в Эстонии о победе над РФ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выразила мнение, что заявление эстонского военачальника Рихо Юхтеги о "сокрушении" армии РФ направлено на закрепление русофобии. Об этом указывается в сообщении пресс-службы Яровой.

Напомним, командующий войсками специального назначения Сил обороны Эстонии Юхтеги ранее рассказал, что российская армия может дойти до Таллина за два дня, но потом умрёт в эстонской столице.

— Таллинцев пугают утопическими победами при утопических нападениях, чтобы поддерживать тонус фобий и закрепить у эстонцев рефлекс русофобии и напряжения, — сказала Яровая.

Также она отметила, что заявление полковника Юхтеги является смешным в выводах, а также "признаком агрессивной патологии политиков Эстонии".