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Опубликовано 11 июля 2018, 22:29

"Рефлекс русофобии". Яровая ответила на слова военного в Эстонии о победе над РФ

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Фото: &copy; РИА Новости/Евгений Биятов&nbsp;

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов 

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выразила мнение, что заявление эстонского военачальника Рихо Юхтеги о "сокрушении" армии РФ направлено на закрепление русофобии. Об этом указывается в сообщении пресс-службы Яровой.

Напомним, командующий войсками специального назначения Сил обороны Эстонии Юхтеги ранее рассказал, что российская армия может дойти до Таллина за два дня, но потом умрёт в эстонской столице.

— Таллинцев пугают утопическими победами при утопических нападениях, чтобы поддерживать тонус фобий и закрепить у эстонцев рефлекс русофобии и напряжения, — сказала Яровая.

Также она отметила, что заявление полковника Юхтеги является смешным в выводах, а также "признаком агрессивной патологии политиков Эстонии".

— Нужно заботиться о мире, а не грезить войнами. Россия заботится о мире и защищает, в том числе, Таллин от террористов в Сирии, — добавила вице-спикер Госдумы.

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Андрей Довлатов
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