"Страшные жабы". Депутат Госдумы оскорбила некрасивых женщин
Елена Драпеко. Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
Речь изначально шла о "самой красивой болельщице" и информации о её съёмках в порнографии.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала некрасивых женщин "страшными жабами". Обсуждение приобрело такой характер, когда на радиостанции "Говорит Москва" заговорили о Наталье Немчиновой.
Ранее Лайф сообщал, что девушка попала в объектив камеры фотографа во время матча между сборными России и Египта в рамках ЧМ. Наталью СМИ назвали самой красивой болельщицей этого чемпионата.
Вскоре появилась информация, что она снималась в порно. Сама Наталья такую информацию категорически отрицает, однако в Сеть просочились её откровенные снимки.
— У нас порнография законом запрещена. Но то, что порнографы используют красивых женщин, а страшные жабы их меньше интересуют, — это тоже норма, — отметила Драпеко.