"Страшные жабы". Депутат Госдумы оскорбила некрасивых женщин

Речь изначально шла о "самой красивой болельщице" и информации о её съёмках в порнографии.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала некрасивых женщин "страшными жабами". Обсуждение приобрело такой характер, когда на радиостанции "Говорит Москва" заговорили о Наталье Немчиновой.

Ранее Лайф сообщал, что девушка попала в объектив камеры фотографа во время матча между сборными России и Египта в рамках ЧМ. Наталью СМИ назвали самой красивой болельщицей этого чемпионата.

Вскоре появилась информация, что она снималась в порно. Сама Наталья такую информацию категорически отрицает, однако в Сеть просочились её откровенные снимки.