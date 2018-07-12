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Регион
Опубликовано 12 июля 2018, 18:17

"Страшные жабы". Депутат Госдумы оскорбила некрасивых женщин

Елена Драпеко. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Куденко

Елена Драпеко. Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Речь изначально шла о "самой красивой болельщице" и информации о её съёмках в порнографии.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала некрасивых женщин "страшными жабами". Обсуждение приобрело такой характер, когда на радиостанции "Говорит Москва" заговорили о Наталье Немчиновой.

Ранее Лайф сообщал, что девушка попала в объектив камеры фотографа во время матча между сборными России и Египта в рамках ЧМ. Наталью СМИ назвали самой красивой болельщицей этого чемпионата.

Вскоре появилась информация, что она снималась в порно. Сама Наталья такую информацию категорически отрицает, однако в Сеть просочились её откровенные снимки.

— У нас порнография законом запрещена. Но то, что порнографы используют красивых женщин, а страшные жабы их меньше интересуют, — это тоже норма, — отметила Драпеко.

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Арина Демидова
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