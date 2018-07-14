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Регион
Опубликовано 14 июля 2018, 21:45

Главы МВД Франции и Хорватии поспорили на обед в ресторане о победителе ЧМ-2018

Флаги Франции и Хорватии. Фото: &copy; Flickr/&middot;j&uacute;bilo&middot;haku&middot;,&nbsp;David Jones

Флаги Франции и Хорватии. Фото: © Flickr/·júbilo·haku·David Jones

Глава французского ведомства выразил уверенность, что команда его страны одержит победу над хорватской командой со счётом 2:0.

Министры внутренних дел Франции и Хорватии Жерар Колон и Давор Божинович поспорили, чья сборная по футболу победит в решающем матче чемпионата мира по футболу. Об этом Колон заявил в интервью телеканалу CNews.

— Теперь тот министр, сборная страны которого станет победителем чемпионата, должен будет угостить другого обедом в ресторане, — сказал французский министр.

Глава ведомства Франции выразил уверенность, что сборная его страны одержит победу над командой Хорватии со счётом 2:0 и станет чемпионом.

Колон также считает, что один из голов может забить Самюэль Умтити. Французский министр также обратился к народу, где отметил, что в случае победы сборной будет устроен праздник, а силы правопорядка будут мобилизованы, чтобы он прошёл успешно.

Напомним, что финальный матч ЧМ-2018 между командами Франции и Хорватии пройдёт в Москве 15 июля на стадионе "Лужники".

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Владислав Фёдоров
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