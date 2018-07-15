"Вы прекрасные хозяева". Президент Хорватии поблагодарила Россию на русском
Отмечается, что хорватский лидер будет присутствовать на финальном матче ЧМ-2018.
Хорватский президент Колинда Грабар-Китарович поблагодарила российских болельщиков на русском языке за гостеприимство перед финалом ЧМ-2018. Видеоролик снят во время её перелёта в Москву и размещён на официальной странице главы государства.
— Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе, спасибо, Россия! — сказала она.
Как сообщили РИА "Новости" в администрации хорватского лидера, Грабар-Китарович будет присутствовать на финальном матче ЧМ-2018. Он начнётся в 18:00 на стадионе "Лужники". Сборная Хорватии будет противостоять команде Франции.
Ранее помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что глава государства встретится с президентами двух стран, сборные которых прошли в финал мундиаля, — Колиндой Грабар-Китарович и Эмманюэлем Макроном.