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Регион
Опубликовано 15 июля 2018, 12:00

"Вы прекрасные хозяева". Президент Хорватии поблагодарила Россию на русском

Отмечается, что хорватский лидер будет присутствовать на финальном матче ЧМ-2018.

Хорватский президент Колинда Грабар-Китарович поблагодарила российских болельщиков на русском языке за гостеприимство перед финалом ЧМ-2018. Видеоролик снят во время её перелёта в Москву и размещён на официальной странице главы государства.

— Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе, спасибо, Россия! — сказала она.

Как сообщили РИА "Новости" в администрации хорватского лидера, Грабар-Китарович будет присутствовать на финальном матче ЧМ-2018. Он начнётся в 18:00 на стадионе "Лужники". Сборная Хорватии будет противостоять команде Франции.

Ранее помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что глава государства встретится с президентами двух стран, сборные которых прошли в финал мундиаля, — Колиндой Грабар-Китарович и Эмманюэлем Макроном.

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Владислав Фёдоров
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