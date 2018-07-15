"Вы прекрасные хозяева". Президент Хорватии поблагодарила Россию на русском

Отмечается, что хорватский лидер будет присутствовать на финальном матче ЧМ-2018.

Хорватский президент Колинда Грабар-Китарович поблагодарила российских болельщиков на русском языке за гостеприимство перед финалом ЧМ-2018. Видеоролик снят во время её перелёта в Москву и размещён на официальной странице главы государства.

— Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе, спасибо, Россия! — сказала она.

Как сообщили РИА "Новости" в администрации хорватского лидера, Грабар-Китарович будет присутствовать на финальном матче ЧМ-2018. Он начнётся в 18:00 на стадионе "Лужники". Сборная Хорватии будет противостоять команде Франции.