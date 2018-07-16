Комитет Госдумы по бюджету поддержал повышение пенсионного возраста

Повышение будет проводиться в рамках задачи, сформулированной президентом: увеличивать пенсии темпами выше инфляции.

Думский Комитет по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста в первом чтении. Заседание состоится в четверг, 19 июля.

Парламентарии мотивируют свое решение тем, что сохранение действующего пенсионного возраста на уровне 20-х годов прошлого века никак не позволит решить задачу по увеличению пенсий и улучшению качества жизни пенсионеров.

— В то же время принятие настоящего законопроекта позволит уже в 2019 году увеличить пенсии в среднем на одну тысячу рублей или на 7%, то есть практически в два раза выше прогнозируемой инфляции, — отмечается в заключении комитета.

Напомним, что пенсионный манёвр, предложенный правительством, предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста для российских граждан. В соотвествии с документом, к 2034 году женщины должны будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет.