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Регион
Опубликовано 18 июля 2018, 09:32

Минтруд рассчитывает на увеличение числа рабочих мест

Фото: &copy; Pixabay /&nbsp;rawpixel

Фото: © Pixabay / rawpixel

Максим Топилин заявил, что наблюдается сокращение численности работающих людей и появится дефицит рабочей силы.

Минтруд рассчитывает на увеличение числа рабочих мест в РФ, рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время своего выступления на заседании Комитета ГД по труду и социальной политике. По его словам, в частности, наблюдается сокращение численности работающих людей.

Говоря о числе пенсионеров к 2024 году, Топилин заявил, что при изменении пенсионного возраста их число будет на 4,6 млн меньше.

— Если мы ничего не делаем, к 2024 году мы видим, что считается 42,1 млн пенсионеров — это получатели страховых пенсий. В результате изменений количество пенсионеров уменьшится до 37,5 млн, — сказал Топилин.

Ранее Лайф сообщал, что уже 77 российских регионов дали положительную оценку законопроекту, связанному с изменениями в пенсионное законодательство. Ранее правительство предложило поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин.

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Арина Демидова
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