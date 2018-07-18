Максим Топилин заявил, что наблюдается сокращение численности работающих людей и появится дефицит рабочей силы.

Минтруд рассчитывает на увеличение числа рабочих мест в РФ, рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время своего выступления на заседании Комитета ГД по труду и социальной политике. По его словам, в частности, наблюдается сокращение численности работающих людей.

Говоря о числе пенсионеров к 2024 году, Топилин заявил, что при изменении пенсионного возраста их число будет на 4,6 млн меньше.

— Если мы ничего не делаем, к 2024 году мы видим, что считается 42,1 млн пенсионеров — это получатели страховых пенсий. В результате изменений количество пенсионеров уменьшится до 37,5 млн, — сказал Топилин.