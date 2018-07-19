Сурайкин: Рашкин и коммунисты обманывают пенсионеров

"Коммунисты России" обвиняют своих коллег из КПРФ в имитации борьбы за права пенсионеров, а главного коммуниста Москвы Валерия Рашкина — во лжи о своих заслугах.

Сегодня перед зданием Госдумы, где в первом чтении обсуждается законопроект о повышении пенсионного возраста, состоялся одиночный пикет председателя ЦК партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина. Он выразил возмущение в адрес других представителей левых сил, а в частности в адрес руководителя МГК КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина. По словам Сурайкина, Рашкин и коммунисты обманывают пенсионеров, имитируя борьбу за их права.

— Мы решили провести пикет в знак протеста против бездействия левых фракций, в том числе КПРФ, которые реально не борются против пенсионной реформы и фактически пытаются в демагогии утопить реальную борьбу за права пенсионеров, — пояснил Сурайкин свою позицию.

У "Коммунистов России" есть и другие претензии к Рашкину. В частности, по словам Сурайкина, известны данные, что у него якобы "липовый диплом, что он липовый мастер спорта и имел связи с ОПГ".

— И сейчас он продолжает заниматься тем, что обманывает пенсионеров, изображая деятельность и борьбу за их права, — добавил пикетчик.