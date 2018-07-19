Госдума продлила сроки принятия поправок к пенсионной реформе

Парламентарии решили отвести на подготовку документа в два раза больше времени, чтобы учесть все замечания ко второму чтению.

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов продлил срок предоставления поправок к закону об изменении пенсионной системы с одного до более чем двух месяцев. Об этом сообщил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, предложения для совершенствования закона будут приниматься до 24 сентября, хотя изначально установленные сроки содержали в себе дедлайн до 18 августа.

Отметим, что первое чтение подразумевает рассмотрение лишь концепции документа. Масштабное обсуждение инициативы продолжится, когда все предложения по доработке документа будут собраны и оформлены в виде поправок ко второму чтению.