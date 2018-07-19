Исаев анонсировал широкое обсуждение пенсионной реформы

По его словам, изменения в законодательстве помогут сохранить пенсионную систему как таковую.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что законопроекту об изменениях пенсионной системы, который прошёл сегодня первое чтение в Госдуме, предстоит широкое общественное обсуждение. Время на это есть: парламентарии решили отвести на подготовку документа в два раза больше времени, чтобы учесть все замечания ко второму чтению.

— Нам предстоит широкое обсуждение, мы понимаем, что решение не может быть принято в одиночку, — заявил депутат.

По словам Исаева, изменения в законодательстве помогут сохранить пенсионную систему как таковую. В случае отказа от каких-либо изменений, пенсия превратится просто в пособие по возрасту, которое будут получать лица, достигшие 55 и 60 лет, то есть половина взрослого населения страны. Вторая половина будет это пособие платить в виде взносов или налогов.

В этом случае мы должны честно сказать молодому поколению работников о том, что они получат это пособие по возрасту, но на дальнейшую свою жизнь, когда они достигнут реальной старости, они должны рассчитывать сами, — подытожил парламентарий.