Топилин: За шесть лет на индексацию пенсий в России направят 3 триллиона рублей

Глава Минтруда Максим Топилин заявил сегодня, 19 июля, что сумма, которую за шесть лет направят на индексацию пенсий неработающим российским пенсионерам, составит три триллиона рублей.

— Все источники, о которых я сказал, идут на индексацию пенсий. За шесть лет — три миллиона рублей, — отметил министр.

Как ранее сообщал Лайф, уже 77 российских регионов дали положительную оценку законопроекту, который связан с изменениями в пенсионном законодательстве. Эта реформа, как подчёркивают в правительстве, позволит каждый год увеличивать пенсии примерно на тысячу рублей.