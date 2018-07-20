Топилин заявил о планах расширить проект долговременного ухода за пожилыми
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Фото: ©РИА Новости/Нина Зотина
Глава Минтруда отметил, что со следующего года финансирование проекта будет происходить не через региональные бюджеты.
Министерство труда и социальной защиты России планирует расширить проект долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, а также увеличить его финансирование. Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин.
Министр отметил, что с 2019 года финансирование проекта будет происходить через региональные бюджеты.
Пилотный проект по выстраиванию системы долговременного ухода начался в 2018 году в шести регионах России. Сейчас на реализацию проекта выделено сто миллионов рублей. В 2024 году правительство намерено запустить систему долговременного ухода во всех российских регионах.
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