Топилин заявил о планах расширить проект долговременного ухода за пожилыми

Глава Минтруда отметил, что со следующего года финансирование проекта будет происходить не через региональные бюджеты.

Министерство труда и социальной защиты России планирует расширить проект долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, а также увеличить его финансирование. Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин.

Министр отметил, что с 2019 года финансирование проекта будет происходить через региональные бюджеты.

Пилотный проект по выстраиванию системы долговременного ухода начался в 2018 году в шести регионах России. Сейчас на реализацию проекта выделено сто миллионов рублей. В 2024 году правительство намерено запустить систему долговременного ухода во всех российских регионах.