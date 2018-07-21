"Формула-1": Сироткин стал третьим в заездах перед Гран-при Германии
Фото: Twitter/Formula1
Третья сессия свободных заездов в рамках Гран-при Германии на "Хоккенхаймринге" прошла под проливным дождём.
В итоге по ходу часа практики несколько пилотов чудом избежали аварии на мокрой трассе. А показать время сумели лишь девять из 20 гонщиков, выехавшие на трассу в конце сессии.
Someone didn't pack a brolly ☂️— Formula 1 (@F1) 21 июля 2018 г.
Good improvisation though #GermanGP #F1 pic.twitter.com/qyTMhf3ua9
В итоге единственный россиянин в пелетоне, Сергей Сироткин на Williams, показал третье время.
We finally have cars on tack— Formula 1 (@F1) 21 июля 2018 г.
And @sirotkin_sergey posts a 1:37.644 ⏱#GermanGP #F1 pic.twitter.com/OR4iOFoYIw
Уступил он только двум Sauber Шарля Леклера и Маркуса Эрикссона, позади остался действующий лидер чемпионата Себастьян Феттель из Ferrari.
A cautious lap from the championship leader— Formula 1 (@F1) 21 июля 2018 г.
But he moves into P1 with a 1:35.573 ⏱#GermanGP #F1 pic.twitter.com/UosLm69o1p
Квалификация состоится в 16:00 по московскому времени, а гонка — завтра в то же время. Прогноз погоды обещает дождевой уик-энд.