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Регион
Опубликовано 21 июля 2018, 14:48

"Формула-1": Сироткин стал третьим в заездах перед Гран-при Германии

Фото: Twitter/Formula1

Фото: Twitter/Formula1

Третья сессия свободных заездов в рамках Гран-при Германии на "Хоккенхаймринге" прошла под проливным дождём.

В итоге по ходу часа практики несколько пилотов чудом избежали аварии на мокрой трассе. А показать время сумели лишь девять из 20 гонщиков, выехавшие на трассу в конце сессии.

В итоге единственный россиянин в пелетоне, Сергей Сироткин на Williams, показал третье время.

Уступил он только двум Sauber Шарля Леклера и Маркуса Эрикссона, позади остался действующий лидер чемпионата Себастьян Феттель из Ferrari.

Квалификация состоится в 16:00 по московскому времени, а гонка — завтра в то же время. Прогноз погоды обещает дождевой уик-энд.

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Дмитрий Кузнецов
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