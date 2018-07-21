Британские следователи ищут следы "Новичка" в туалетах "Сада королевы Елизаветы"

Отмечается, что поиски, которые начались в пятницу, 20 июля, могут продлиться весь день.

Британские специалисты в костюмах спецзащиты ищут следы вещества "Новичок" в общественных туалетах одного из парков Солсбери. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Поиски проходят в парке под названием "Сад королевы Елизаветы". Эксперты одеты в костюмы химзащиты и противогазы. По данным СМИ, общественные уборные оцепили. Поиски, начавшиеся ещё вчера, могут продлиться весь день.

Protective screens are in place and and swabs are being taken as part of the inquiry into the second #novichok poisoning https://t.co/S0yGFBVQ2M — Sky News (@SkyNews) 21 июля 2018 г.

По данным СМИ, туалет в парке может являться одним из последних мест, которые посещали Чарли Роули и Дон Стёрджес, которые были госпитализированы в конце июня в критическом состоянии. В начале июля стало стало известно, что женщина скончалась. Британские правоохранители также заявляли, что нашли флакон из-под нервно-паралитического вещества в доме Роули, а брат пострадавшего рассказал, что яд был во флаконе из-под духов.