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Опубликовано 21 июля 2018, 13:46

Британские следователи ищут следы "Новичка" в туалетах "Сада королевы Елизаветы"

Фото &copy; Twitter/COSseaton

Фото © Twitter/COSseaton

Отмечается, что поиски, которые начались в пятницу, 20 июля, могут продлиться весь день.

Британские специалисты в костюмах спецзащиты ищут следы вещества "Новичок" в общественных туалетах одного из парков Солсбери. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Поиски проходят в парке под названием "Сад королевы Елизаветы". Эксперты одеты в костюмы химзащиты и противогазы. По данным СМИ, общественные уборные оцепили. Поиски, начавшиеся ещё вчера, могут продлиться весь день.

По данным СМИ, туалет в парке может являться одним из последних мест, которые посещали Чарли Роули и Дон Стёрджес, которые были госпитализированы в конце июня в критическом состоянии. В начале июля стало стало известно, что женщина скончалась. Британские правоохранители также заявляли, что нашли флакон из-под нервно-паралитического вещества в доме Роули, а брат пострадавшего рассказал, что яд был во флаконе из-под духов.

Город Эймсбери является частью городского округа Солсбери, в котором в марте этого года были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Великобритания обвинила российскую сторону в причастности к случившемуся. Москва категорически отвергает все эти обвинения. Также Посольство РФ неоднократно сообщало, что Лондон отказывается от контактов по расследованию.

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Никита Никонов
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