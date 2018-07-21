Буффон и спартаковцы вместе сходили в ресторан во время сборов в Австрии
Фото: Twitter/ FC Spartak Moscow
Джанлуиджи Буффон и спартаковские итальянцы — тренер Массимо Каррера и защитник Сальваторе Боккетти — отобедали в пятизвёздочной гостинице "Вармбадерхоф" в австрийском городе Филлах. Клуб Буффона "ПСЖ" также прилетел в Австрию на сборы и поселился в том же отеле, где уже две недели живёт "Спартак".
Команда @PSG_inside прибыла на сбор в Австрию и поселилась в отель, где живет #Спартак.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 июля 2018 г.
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Массимо Каррера, Сальваторе @salvatorebocch Боккетти и Джанлуиджи @gianluigibuffon Буффон передают всем привет .#Day16#КрасноБелыеВАвстрии pic.twitter.com/gdyZd8QGtk
Чуть позже парижский клуб отреагировал на новость, пожелав "Спартаку" хорошего сезона.
Heureux de vous avoir croisé à Klagenfurt , avec @gianluigibuffon— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 21 июля 2018 г.
Bonne saison à vous https://t.co/9tRaf0LRbH
Сбор в Австрии для спартаковцев закончится уже 22 июля, 28 июля они проведут первый матч чемпионата России против "Оренбурга".