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Регион
Опубликовано 21 июля 2018, 13:40

Буффон и спартаковцы вместе сходили в ресторан во время сборов в Австрии

Фото: Twitter/ FC Spartak Moscow

Фото: Twitter/ FC Spartak Moscow

Джанлуиджи Буффон и спартаковские итальянцы — тренер Массимо Каррера и защитник Сальваторе Боккетти — отобедали в пятизвёздочной гостинице "Вармбадерхоф" в австрийском городе Филлах. Клуб Буффона "ПСЖ" также прилетел в Австрию на сборы и поселился в том же отеле, где уже две недели живёт "Спартак".

Чуть позже парижский клуб отреагировал на новость, пожелав "Спартаку" хорошего сезона.

Сбор в Австрии для спартаковцев закончится уже 22 июля, 28 июля они проведут первый матч чемпионата России против "Оренбурга".

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Дмитрий Кузнецов
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