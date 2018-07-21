Буффон и спартаковцы вместе сходили в ресторан во время сборов в Австрии

Джанлуиджи Буффон и спартаковские итальянцы — тренер Массимо Каррера и защитник Сальваторе Боккетти — отобедали в пятизвёздочной гостинице "Вармбадерхоф" в австрийском городе Филлах. Клуб Буффона "ПСЖ" также прилетел в Австрию на сборы и поселился в том же отеле, где уже две недели живёт "Спартак".