"Белай, вставай!" В Эфиопии арестовали "пророка" за попытку воскресить мёртвого

Мужчина рассказал близким усопшего о Лазаре, которого, согласно Новому Завету, Иисус воскресил через несколько дней после смерти.

Полиция Эфиопии арестовала "начинающего пророка", который пытался воскресить мёртвого. Об этом сообщает "Би-би-си".

Как отмечается, в небольшом городе Галилея в регионе Оромия работник сферы здравоохранения Гетаяукал Аеле заявил, что воскресит умершего Белайя Бифту.

Для этого он обратился к родственникам погибшего, рассказав его близким о Лазаре, которого, согласно Новому Завету, Иисус воскресил через несколько дней после смерти.

Соответственно, родственники поверили ему и согласились раскопать могилу и извлечь тело.

Для этого так называемый пророк лёг на тело покойного и начал кричать "Белай, вставай!"