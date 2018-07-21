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Регион
Опубликовано 21 июля 2018, 21:14

"Белай, вставай!" В Эфиопии арестовали "пророка" за попытку воскресить мёртвого

Фото: &copy; Flickr/Tam Davis

Фото: © Flickr/Tam Davis

Мужчина рассказал близким усопшего о Лазаре, которого, согласно Новому Завету, Иисус воскресил через несколько дней после смерти.

Полиция Эфиопии арестовала "начинающего пророка", который пытался воскресить мёртвого. Об этом сообщает "Би-би-си".

Как отмечается, в небольшом городе Галилея в регионе Оромия работник сферы здравоохранения Гетаяукал Аеле заявил, что воскресит умершего Белайя Бифту.

Для этого он обратился к родственникам погибшего, рассказав его близким о Лазаре, которого, согласно Новому Завету, Иисус воскресил через несколько дней после смерти.

Соответственно, родственники поверили ему и согласились раскопать могилу и извлечь тело.

Для этого так называемый пророк лёг на тело покойного и начал кричать "Белай, вставай!"

Действия Аеле не увенчались успехом, и члены семьи покойного накинулись на него. На место стычки приехала полиция, которая спасла мужчину от близких усопшего, но затем арестовала его за надругательство над телом.

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Владислав Фёдоров
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