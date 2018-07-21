"Белай, вставай!" В Эфиопии арестовали "пророка" за попытку воскресить мёртвого
Фото: © Flickr/Tam Davis
Мужчина рассказал близким усопшего о Лазаре, которого, согласно Новому Завету, Иисус воскресил через несколько дней после смерти.
Полиция Эфиопии арестовала "начинающего пророка", который пытался воскресить мёртвого. Об этом сообщает "Би-би-си".
Как отмечается, в небольшом городе Галилея в регионе Оромия работник сферы здравоохранения Гетаяукал Аеле заявил, что воскресит умершего Белайя Бифту.
Для этого он обратился к родственникам погибшего, рассказав его близким о Лазаре, которого, согласно Новому Завету, Иисус воскресил через несколько дней после смерти.
Соответственно, родственники поверили ему и согласились раскопать могилу и извлечь тело.
Для этого так называемый пророк лёг на тело покойного и начал кричать "Белай, вставай!"
Действия Аеле не увенчались успехом, и члены семьи покойного накинулись на него. На место стычки приехала полиция, которая спасла мужчину от близких усопшего, но затем арестовала его за надругательство над телом.