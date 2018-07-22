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Регион
Опубликовано 22 июля 2018, 15:06

В Госдуме заявили, что Усик сделал для отношений с РФ больше Порошенко

Александр Усик и Мурат Гассиев. Фото: &copy; РИА &ldquo;Новости&rdquo; / Владимир Астапкович

Александр Усик и Мурат Гассиев. Фото: © РИА “Новости” / Владимир Астапкович

По словам парламентария Дмитрия Свищёва, за боем наблюдали и украинские, и российские болельщики и между ними не было никакой агрессии и никаких политических высказываний.

Украинский боец Александр Усик за один бой сделал для улучшения отношений между Россией и Украиной намного больше, чем президент Пётр Порошенко за время своего правления страной. Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв.

— Спортсмены понимают, что спорт — это спорт и не надо смешивать его с политикой, — сказал Свищёв.

По его словам, за боем наблюдали и украинские, и российские болельщики и между ними не было никакой агрессии и никаких политических высказываний.

Парламентарий отметил, что боксёр из Украины выступил достойно и заслужил эту победу.

Свищёв также предложил Порошенко брать пример с Усика.

— Вы посмотрите, как повёл себя Усик после боя: он поблагодарил болельщиков, поблагодарил организаторов боя, поблагодарил Москву, — резюмировал он.

Накануне Усик победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира, а также завоевал кубок Мохаммеда Али. Президент Пётр Порошенко назвал победу украинца символом "украинской борьбы".

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Владислав Фёдоров
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