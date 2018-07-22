В Госдуме заявили, что Усик сделал для отношений с РФ больше Порошенко
Александр Усик и Мурат Гассиев. Фото: © РИА “Новости” / Владимир Астапкович
По словам парламентария Дмитрия Свищёва, за боем наблюдали и украинские, и российские болельщики и между ними не было никакой агрессии и никаких политических высказываний.
Украинский боец Александр Усик за один бой сделал для улучшения отношений между Россией и Украиной намного больше, чем президент Пётр Порошенко за время своего правления страной. Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв.
— Спортсмены понимают, что спорт — это спорт и не надо смешивать его с политикой, — сказал Свищёв.
По его словам, за боем наблюдали и украинские, и российские болельщики и между ними не было никакой агрессии и никаких политических высказываний.
Парламентарий отметил, что боксёр из Украины выступил достойно и заслужил эту победу.
Свищёв также предложил Порошенко брать пример с Усика.
— Вы посмотрите, как повёл себя Усик после боя: он поблагодарил болельщиков, поблагодарил организаторов боя, поблагодарил Москву, — резюмировал он.
Накануне Усик победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира, а также завоевал кубок Мохаммеда Али. Президент Пётр Порошенко назвал победу украинца символом "украинской борьбы".