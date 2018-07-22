"В 2021 году меня тут не будет". Алонсо анонсировал завершение карьеры в Ф-1
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Двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо заявил о скором завершении карьеры. По его словам, он останется в больших гонках ещё на два года, не считая текущий. Причин несколько: помимо возраста пилота (ему через неделю исполнится 37 лет), на решение Алонсо влияют изменения регламента.
Мне абсолютно неважно, каким будет размер шин по новому регламенту, в 2021 году меня здесь абсолютно точно не будет, поэтому и регламент мне не особо интересен
Испанский гонщик Фернандо Алонсо является двукратным чемпионом "Формулы-1" (2005, 2006), трижды он финишировал в чемпионате вторым (2010, 2012, 2013), однажды закончил год на третьем месте (2007).