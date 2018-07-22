"В 2021 году меня тут не будет". Алонсо анонсировал завершение карьеры в Ф-1

Двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо заявил о скором завершении карьеры. По его словам, он останется в больших гонках ещё на два года, не считая текущий. Причин несколько: помимо возраста пилота (ему через неделю исполнится 37 лет), на решение Алонсо влияют изменения регламента.