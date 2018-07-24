Госдума утвердила закон о повышении НДС с 1 января 2019 года

По подсчётам правительства, это принесёт федеральному бюджету дополнительные 620 млрд руб. в год.

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о повышении налога на добавленную стоимость до 20% с 18%, а также новые тарифы социальных взносов.

Льготы по НДС при этом сохраняются. Речь идёт о пониженных ставках НДС в размере 10% для товаров социального назначения: продовольственных товаров, детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Кроме того, закон до 2025 года продлевает действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Крым и Севастополь, а также устанавливает аналогичную ставку для таких авиаперевозок на Дальний Восток. Сроком действия нулевой ставки НДС при авиаперелётах в Калининградскую область также установлен 2025 год.

Добавим, документ предусматривает снижение с 1 января 2019 года совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 30% с 34% и установление тарифа страховых взносов в ПФР в размере 22%.