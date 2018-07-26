Госдума приняла закон о ликвидации военных кафедр в университетах
Студенты во время занятий на военной кафедре вуза. Фото: © РИА “Новости” / Валерий Титиевский
В вузах будут действовать военные учебные центры, которые должны унифицировать систему военной подготовки.
Депутаты Государственной думы России приняли в окончательном центре закон о замене военных кафедр в высших учебных заведениях. Об этом сообщается на сайте парламента.
Теперь, согласно закону, в вузах будут действовать военные учебные центры. Изменения, которые предусмотрены законопроектом, унифицируют систему военной подготовки.
Закон вступает в силу через 180 дней с момента его официального опубликования.