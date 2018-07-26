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Опубликовано 26 июля 2018, 13:27

Госдума приняла закон о ликвидации военных кафедр в университетах

Студенты во время занятий на военной кафедре вуза. Фото: &copy; РИА &ldquo;Новости&rdquo; /&nbsp;Валерий Титиевский

Студенты во время занятий на военной кафедре вуза. Фото: © РИА “Новости” / Валерий Титиевский

В вузах будут действовать военные учебные центры, которые должны унифицировать систему военной подготовки.

Депутаты Государственной думы России приняли в окончательном центре закон о замене военных кафедр в высших учебных заведениях. Об этом сообщается на сайте парламента.

Теперь, согласно закону, в вузах будут действовать военные учебные центры. Изменения, которые предусмотрены законопроектом, унифицируют систему военной подготовки.

Закон вступает в силу через 180 дней с момента его официального опубликования.

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Владислав Фёдоров
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