Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 июля 2018, 21:57

Киев предложил Москве обменяться заключёнными

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Украинский омбудсмен также сообщила о возможности их совместного участия в заседании трёхсторонней контактной группы с целью обсудить гуманитарные визиты для проверки содержания заключённых.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой предложение об обмене заключёнными. Об этом Денисова написала на своей странице в "Фейсбуке".

Инициатива касается взаимного освобождения 36 человек. По словам Денисовой, Москалькова пока не ответила на сообщение.

В своём письме украинский омбудсмен также сообщила о возможности их совместного участия в заседании трёхсторонней контактной группы с целью обсудить гуманитарные визиты для проверки содержания заключённых.

Пресс-секретарь Москальковой отметил, что российский омбудсмен ещё не получила письмо от украинской коллеги, но уполномоченный надеется на продолжение диалога с Денисовой.

BannerImage
Владислав Фёдоров
  • Новости
  • Украина
  • Татьяна Москалькова
  • В мире
  • Людмила Денисова
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar