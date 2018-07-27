Киев предложил Москве обменяться заключёнными
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Украинский омбудсмен также сообщила о возможности их совместного участия в заседании трёхсторонней контактной группы с целью обсудить гуманитарные визиты для проверки содержания заключённых.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой предложение об обмене заключёнными. Об этом Денисова написала на своей странице в "Фейсбуке".
Инициатива касается взаимного освобождения 36 человек. По словам Денисовой, Москалькова пока не ответила на сообщение.
В своём письме украинский омбудсмен также сообщила о возможности их совместного участия в заседании трёхсторонней контактной группы с целью обсудить гуманитарные визиты для проверки содержания заключённых.
Пресс-секретарь Москальковой отметил, что российский омбудсмен ещё не получила письмо от украинской коллеги, но уполномоченный надеется на продолжение диалога с Денисовой.