Киев предложил Москве обменяться заключёнными

Украинский омбудсмен также сообщила о возможности их совместного участия в заседании трёхсторонней контактной группы с целью обсудить гуманитарные визиты для проверки содержания заключённых.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой предложение об обмене заключёнными. Об этом Денисова написала на своей странице в "Фейсбуке".

Инициатива касается взаимного освобождения 36 человек. По словам Денисовой, Москалькова пока не ответила на сообщение.

В своём письме украинский омбудсмен также сообщила о возможности их совместного участия в заседании трёхсторонней контактной группы с целью обсудить гуманитарные визиты для проверки содержания заключённых.