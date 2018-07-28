Косачёв заявил, что законопроект об аккредитации визовых центров отозван из ГД

Как отметил сенатор, несмотря на то что проект закона отзывается, к самой идее сенаторы вернуться в ходе осенней сессии.

Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Государственной думы. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

— Сегодня вместе с коллегой Олегом Морозовым отозвали из Государственной думы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров, — сказал Косачёв.

Косачёв добавил, что вместе с Морозовым будут добиваться законодательного оформления идеи регулирования визовых центров в интересах защиты интересов граждан России. Как отмечается, он нацелен не на их закрытие, а на защиту потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг.