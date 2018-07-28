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Регион
Опубликовано 28 июля 2018, 11:08

Косачёв заявил, что законопроект об аккредитации визовых центров отозван из ГД

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Как отметил сенатор, несмотря на то что проект закона отзывается, к самой идее сенаторы вернуться в ходе осенней сессии.

Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Государственной думы. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

— Сегодня вместе с коллегой Олегом Морозовым отозвали из Государственной думы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров, — сказал Косачёв.

Косачёв добавил, что вместе с Морозовым будут добиваться законодательного оформления идеи регулирования визовых центров в интересах защиты интересов граждан России. Как отмечается, он нацелен не на их закрытие, а на защиту потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг.

Как отметил сенатор, несмотря на то что проект закона отзывается, к самой идее сенаторы вернуться в ходе осенней сессии.

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Владислав Фёдоров
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