Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 июля 2018, 13:10

Более семи тысяч человек приняли участие в ночном забеге в Москве

Фото: &copy; mos.ru

Фото: © mos.ru

Лучшим на дистанции длиной 10 км стал Дмитрий Сафронов. Среди девушек самой быстрой стала Светлана Симакова.

Около 7,5 тысячи человек поучаствовали в ночном забеге, прошедшем в Москве в ночь с 28 на 29 июля. Как отмечается на сайте мэра столицы, такой показатель стал рекордным за всё время проведения забега.

— Маршрут длиной 10 км прошел по центру города — от олимпийского комплекса "Лужники" по Москворецкой, Кремлёвской, Фрунзенской и Пречистенской набережным. Участники увидели Андреевский и Крымский мосты, а также храм Христа Спасителя, — отмечается в сообщении.

В забеге победил Дмитрий Сафронов. Он прибежал на финиш через 30 минут 28 секунд. Среди девушек победу одержала Светлана Симакова. Её результат — 34 минуты 21 секунда.

Отметим, что ночной забег проводят в Москве с 2013 года. В нём участвуют как новички, так и профессиональные спортсмены.

BannerImage
Арина Демидова
  • Новости
  • Бег
  • Спорт
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar