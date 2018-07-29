Более семи тысяч человек приняли участие в ночном забеге в Москве

Лучшим на дистанции длиной 10 км стал Дмитрий Сафронов. Среди девушек самой быстрой стала Светлана Симакова.

Около 7,5 тысячи человек поучаствовали в ночном забеге, прошедшем в Москве в ночь с 28 на 29 июля. Как отмечается на сайте мэра столицы, такой показатель стал рекордным за всё время проведения забега.

— Маршрут длиной 10 км прошел по центру города — от олимпийского комплекса "Лужники" по Москворецкой, Кремлёвской, Фрунзенской и Пречистенской набережным. Участники увидели Андреевский и Крымский мосты, а также храм Христа Спасителя, — отмечается в сообщении.

В забеге победил Дмитрий Сафронов. Он прибежал на финиш через 30 минут 28 секунд. Среди девушек победу одержала Светлана Симакова. Её результат — 34 минуты 21 секунда.