Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 июля 2018, 19:51

"Самые чудесные девять месяцев". Финалистка "Холостяка" впервые стала мамой

Пол и имя малыша не разглашаются, однако это не мешает поклонникам искренне поздравлять её с пополнением в семействе.

Финалистка первого сезона шоу "Холостяк" Ирина Володченко впервые стала мамой. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме".

— Это были самые чудесные девять месяцев, — написала она.

Имя и пол ребёнка пока не разглашаются, однако это не мешает поклонникам искренне поздравлять её с пополнением в семействе.

Как ранее стало известно, она вышла замуж на Мальдивах. Имя отца ребёнка Володченко скрывает.

В самом первом шоу "Холостяк" она боролась за сердце футболиста Евгения Левченко. Девушка сумела дойти до финала, однако спортсмен сделал выбор в пользу ей соперницы — Олеси Ермаковой. Спустя пол года влюблённые расстались.

BannerImage
Владислав Фёдоров
  • Новости
  • Холостяк
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar