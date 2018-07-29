"Самые чудесные девять месяцев". Финалистка "Холостяка" впервые стала мамой

Пол и имя малыша не разглашаются, однако это не мешает поклонникам искренне поздравлять её с пополнением в семействе.

Финалистка первого сезона шоу "Холостяк" Ирина Володченко впервые стала мамой. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме".

Публикация от Irina Volodchenko (@irinavolodchenko) 28 Июл 2018 в 11:53 PDT

— Это были самые чудесные девять месяцев, — написала она.

Публикация от Irina Volodchenko (@irinavolodchenko) 1 Июл 2018 в 11:50 PDT

Имя и пол ребёнка пока не разглашаются, однако это не мешает поклонникам искренне поздравлять её с пополнением в семействе.

Публикация от Irina Volodchenko (@irinavolodchenko) 26 Июн 2018 в 11:29 PDT

Как ранее стало известно, она вышла замуж на Мальдивах. Имя отца ребёнка Володченко скрывает.