"Самые чудесные девять месяцев". Финалистка "Холостяка" впервые стала мамой
Пол и имя малыша не разглашаются, однако это не мешает поклонникам искренне поздравлять её с пополнением в семействе.
Финалистка первого сезона шоу "Холостяк" Ирина Володченко впервые стала мамой. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме".
— Это были самые чудесные девять месяцев, — написала она.
Имя и пол ребёнка пока не разглашаются, однако это не мешает поклонникам искренне поздравлять её с пополнением в семействе.
Как ранее стало известно, она вышла замуж на Мальдивах. Имя отца ребёнка Володченко скрывает.
В самом первом шоу "Холостяк" она боролась за сердце футболиста Евгения Левченко. Девушка сумела дойти до финала, однако спортсмен сделал выбор в пользу ей соперницы — Олеси Ермаковой. Спустя пол года влюблённые расстались.