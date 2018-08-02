Власти ЦАР заявили, что убитые журналисты были обнаружены без денег и техники

По словам министра по вопросам СМИ этой страны, россиян предупреждали об опасности, связанной с ночными поездками в регионе.

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, которых убили в Центральноафриканской Республике, были обнаружены без денег и техники при себе. Об этом сообщил министр по вопросам СМИ и пресс-секретарь Правительства ЦАР Анж Максим Казаги, отметив, что россияне въехали в страну по туристической визе и не уведомляли власти о характере своей деятельности.

По словам Казаги, который ссылается на водителя журналистов, они настояли на том, чтобы выехать в Сибю вечером 30 июля, несмотря на предупреждения о том, что маршрут проходит через зоны, в которых действуют вооружённые группировки и повстанцы. Когда они проехали несколько десятков километров, путь им преградили люди в тюрбанах, которые говорили на арабском.

Сообщается, что неизвестные попытались забрать у россиян автомобиль, однако один из журналистов пытался оказать сопротивление и был убит на месте. Двое других скончались от ранений. Как отметил пресс-секретарь, водитель был ранен, но ему удалось сбежать.

— Отправляясь ночью в путь по кишащей налётчиками, повстанцами и вооружёнными бандитами дороге, они взяли на себя огромные риски, — приводит слова Казаги РБК.

В Центре управления расследованиями заявили, что у Джемаля, Радченко и Расторгуева было с собой как минимум два фотоаппарата, экшн-камеры, ноутбук, микрофоны и диктофоны, не менее шести жёстких дисков и порядка $8,5 тысячи наличными. На месте убийства ни денег, ни аппаратуры обнаружено не было.

По мнению Казаги, к нападению могла быть причастна группировка повстанцев-мусульман "Селека".

— В то же время убить россиян могли и налётчики, поэтому наверняка делать какие-то выводы пока сложно, — добавил он.