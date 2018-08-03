Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 августа 2018, 06:16

Трёхкратный чемпион F1 Ники Лауда перенёс операцию по пересадке лёгких

Ники Лауда. Фото: &copy; flickr.com/ukinaustria

Ники Лауда. Фото: © flickr.com/ukinaustria

Известный австрийский автогонщик, трёхкратный чемпион мира в классе "Формула-1" Ники Лауда перенёс операцию по трансплантации лёгких, сообщает Bild со ссылкой на австрийские СМИ. Операция была успешно проведена в госпитале в Вене. Несмотря на это, Лауда находится "в очень тяжёлом состоянии".

Ранее мужчине дважды проводили операцию по пересадке почек. Медучреждение попросило прессу с пониманием отнестись к желанию близких Лауды на неприкосновенность частной жизни.

BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • Австрия
  • Формула-1
  • В мире
  • легкие
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar