Трёхкратный чемпион F1 Ники Лауда перенёс операцию по пересадке лёгких
Ники Лауда. Фото: © flickr.com/ukinaustria
Известный австрийский автогонщик, трёхкратный чемпион мира в классе "Формула-1" Ники Лауда перенёс операцию по трансплантации лёгких, сообщает Bild со ссылкой на австрийские СМИ. Операция была успешно проведена в госпитале в Вене. Несмотря на это, Лауда находится "в очень тяжёлом состоянии".
Ранее мужчине дважды проводили операцию по пересадке почек. Медучреждение попросило прессу с пониманием отнестись к желанию близких Лауды на неприкосновенность частной жизни.