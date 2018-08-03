Трёхкратный чемпион F1 Ники Лауда перенёс операцию по пересадке лёгких

Известный австрийский автогонщик, трёхкратный чемпион мира в классе "Формула-1" Ники Лауда перенёс операцию по трансплантации лёгких, сообщает Bild со ссылкой на австрийские СМИ. Операция была успешно проведена в госпитале в Вене. Несмотря на это, Лауда находится "в очень тяжёлом состоянии".