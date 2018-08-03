Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 августа 2018, 10:28

"Уфа", "Витесс" Слуцкого и "Кайрат" Аршавина вышли в следующий раунд Лиги Европы

Игрок ФК "Уфа" Вячеслав Кротов в матче квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2018/19 между ФК "Уфа" (Россия, Уфа) и ФК "Домжале" (Словения, Домжале).&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости /&nbsp;Дмитрий Мухаметкулов

Игрок ФК "Уфа" Вячеслав Кротов в матче квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2018/19 между ФК "Уфа" (Россия, Уфа) и ФК "Домжале" (Словения, Домжале). Фото: © РИА Новости / Дмитрий Мухаметкулов

В Лиге Европы завершились ответные встречи второго квалификационного раунда. Российский футбольный клуб "Уфа" не без проблем, но всё же сумел продлить для себя первую в истории еврокубковую кампанию. Команда Сергея Томарова за три минуты до конца встречи забила гол словенскому "Домжале". Поскольку он был забит на выезде, то при ничьей по результату двух встреч он позволил "Уфе" выйти в третий квалификационный раунд. Там российский клуб сыграет с люксембургским "Прогресом". Матчи состоятся 9 и 16 августа.

Барьер второго квалификационного раунда сумел преодолеть и нидерландский клуб "Витесс", который возглавляет бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. Команда российского специалиста в двухматчевом противостоянии переиграла "Вииторул" из Румынии с общим счётом 5:3.

В следующем раунде команде Слуцкого достался серьёзный соперник — "Базель" из Швейцарии.

— Я хорошо знаю "Базель". Мы с ЦСКА играли против них в Лиге чемпионов. Я видел много их матчей. Это соперник уровня Лиги чемпионов, серьезная проверка для нас. Надеюсь, мы готовы к ней, — прокомментировал главный тренер "Витесса".

Казахстанский "Кайрат", за который выступает российский полузащитник Андрей Аршавин, также успешно вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Алматинцы со счётом 3:2 по сумме двух матчей обыграли "АЗ Алкмар" из Голландии. Их следующим соперником станет чешская "Сигма".

Встречи третьего квалификационного раунда, в котором играет ещё и петербургский "Зенит", которому предстоит проэкзаменовать минское "Динамо", состоятся 9 и 16 августа. Команды, которые пройдут дальше, уже в раунде плей-офф определят, кто выйдет в групповой этап Лиги Европы сезона 2018/2019.

BannerImage
Дмитрий Садылко
  • Новости
  • Лига Европы
  • Андрей Аршавин
  • Леонид Слуцкий
  • ФК Уфа
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar