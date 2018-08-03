"Уфа", "Витесс" Слуцкого и "Кайрат" Аршавина вышли в следующий раунд Лиги Европы

В Лиге Европы завершились ответные встречи второго квалификационного раунда. Российский футбольный клуб "Уфа" не без проблем, но всё же сумел продлить для себя первую в истории еврокубковую кампанию. Команда Сергея Томарова за три минуты до конца встречи забила гол словенскому "Домжале". Поскольку он был забит на выезде, то при ничьей по результату двух встреч он позволил "Уфе" выйти в третий квалификационный раунд. Там российский клуб сыграет с люксембургским "Прогресом". Матчи состоятся 9 и 16 августа.

Барьер второго квалификационного раунда сумел преодолеть и нидерландский клуб "Витесс", который возглавляет бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. Команда российского специалиста в двухматчевом противостоянии переиграла "Вииторул" из Румынии с общим счётом 5:3.

В следующем раунде команде Слуцкого достался серьёзный соперник — "Базель" из Швейцарии. — Я хорошо знаю "Базель". Мы с ЦСКА играли против них в Лиге чемпионов. Я видел много их матчей. Это соперник уровня Лиги чемпионов, серьезная проверка для нас. Надеюсь, мы готовы к ней, — прокомментировал главный тренер "Витесса".

Казахстанский "Кайрат", за который выступает российский полузащитник Андрей Аршавин, также успешно вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Алматинцы со счётом 3:2 по сумме двух матчей обыграли "АЗ Алкмар" из Голландии. Их следующим соперником станет чешская "Сигма".

Не страшен нам АЗ Алкмар!



Кайрат с общим счетом 3:2 обыгрывает соперников из Голландии, и тем самым выходит в третий отборочный раунд Лиги Европы УЕФА! Поздравляем!#АзКайрат 2:1 (общ счет 2:3) pic.twitter.com/Hwn70zeunq — ФК «Кайрат» (@fc_kairat) 2 августа 2018 г.