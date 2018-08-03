Red Bull объявил об уходе Риккардо в конце сезона

29-летний австралийский гонщик Даниэль Риккардо по окончании сезона покинет Red Bull. Об этом сообщили на сайте команды. Также отмечается, что это было решение самого пилота.

— Мы уважаем решение Даниэля уйти из команды. Желаем ему всего самого лучшего. Также хотели бы поблагодарить его за преданность делу и за всё, что он сделал для нас за это время, — приводит слова руководителя команды Кристиана Хорнера сайт Red Bull.