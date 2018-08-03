Red Bull объявил об уходе Риккардо в конце сезона
Фото: РИА Новости/Владимир Астакович
29-летний австралийский гонщик Даниэль Риккардо по окончании сезона покинет Red Bull. Об этом сообщили на сайте команды. Также отмечается, что это было решение самого пилота.
— Мы уважаем решение Даниэля уйти из команды. Желаем ему всего самого лучшего. Также хотели бы поблагодарить его за преданность делу и за всё, что он сделал для нас за это время, — приводит слова руководителя команды Кристиана Хорнера сайт Red Bull.
Напомним, что австралийский гонщик выступал за Red Bull с 2014 года. Риккардо за это время выиграл семь этапов Гран-при и 29 раз поднимался на подиум. До этого он выступал за их дочернюю команду Toro Rosso.
Новой командой для экс-напарника Даниила Квята станет Renault.